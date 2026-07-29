Вступ до коледжів 2026: де шукати рейтингові списки та як не "пролетіти" із зарахуванням

Головне: Списки на вступ : з 29 липня стартує оприлюднення рейтингових списків для вступників до коледжів на основі 9 класів (до 31 липня), тоді як для 11 класів (або інших раніше здобутих освітніх рівнів) списки можна буде побачити з 8 до 17 серпня.

: з 29 липня стартує оприлюднення рейтингових списків для вступників до коледжів на основі 9 класів (до 31 липня), тоді як для 11 класів (або інших раніше здобутих освітніх рівнів) списки можна буде побачити з 8 до 17 серпня. Де шукати : рішення про рекомендацію до зарахування відображається в електронному кабінеті (ЄДЕБО), вступникам надсилають також повідомлення (або ж можна перевірити інформацію в самому закладі освіти, коледжі).

: рішення про рекомендацію до зарахування відображається в електронному кабінеті (ЄДЕБО), вступникам надсилають також повідомлення (або ж можна перевірити інформацію в самому закладі освіти, коледжі). Підтвердження місця : вимоги до зарахування на бюджет потрібно виконати до 12:00 4 серпня (для 9 класів) та до 18:00 14 серпня (для 11 класів).

: вимоги до зарахування на бюджет потрібно виконати до 12:00 4 серпня (для 9 класів) та до 18:00 14 серпня (для 11 класів). Дати зарахування : зарахування на бюджет за 9 класами відбудеться до 7 серпня, а за 11 класами - 19 серпня (додатковий набір - не пізніше за 15 жовтня).

: зарахування на бюджет за 9 класами відбудеться до 7 серпня, а за 11 класами - 19 серпня (додатковий набір - не пізніше за 15 жовтня). Додаткові можливості: оновлені списки (коли можуть звільнитись бюджетні місця) з'являться 4 серпня (для 9 класів) та 17 серпня (для 11 класів).

Дати оприлюднення рейтингових списків

Вступникам до фахових коледжів в Україні нагадали, що з 29 липня розпочинається оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих для зарахування.

Конкретні дати залежать від основи вступу:

ті, хто вступав на основі 9 класів - можуть дізнатись про зарахування в період з 29 до 31 липня;

- можуть дізнатись про зарахування в період з 29 до 31 липня; ті, хто вступав на основі 11 класів або інших раніше здобутих освітніх рівнів - списки будуть оприлюднені з 8 до 17 серпня.

Де шукати рішення про надання рекомендації

У МОН повідомили, що рішення про надання рекомендації до зарахування відображається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Особисті електронні кабінети вступників працюють з 25 червня до 15 жовтня 2026 року.

"Вступникам, яких рекомендували до зарахування, надсилають повідомлення", - додали в міністерстві.

Крім того, вони вони можуть ознайомитися зі списком у конкретному коледжі (куди вступають).

Як і до якого числа підтвердити вибір місця

Якщо вступник отримав повідомлення в електронному кабінеті (про рекомендацію до зарахування на місця державного або регіонального замовлення), наступний крок - підтвердження вибору одного місця навчання.

Це можна зробити:

або в електронному кабінеті;

або особисто в закладі освіти;

або засобами електронного зв'язку з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Важливо, що вимоги до зарахування необхідно виконати у відведені терміни:

для вступників на основі базової середньої освіти (БСО, 9 клас) - до 12:00 вівторка, 4 серпня;

для вступників на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО, 11 клас), диплома кваліфікованого робітника (КР) та ін. - до 18:00 п'ятниці, 14 серпня.

"Якщо не підтвердити вибір до вказаних дат, вступника не зможуть зарахувати за відповідною конкурсною пропозицією", - наголосили в МОН.

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Дати зарахування вступників до коледжу

Зарахування вступників на основі 9 класів відбудеться:

за державним або регіональним замовленням - 7 серпня (не пізніше ніж 18:00);

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше ніж 11 серпня;

додатковий набір - не пізніше ніж 15 жовтня.

Тим часом переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення (осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб), проводиться не пізніше за 17 серпня.

Для вступників на основі 11 класів, а також раніше здобутих рівнів (кваліфікований робітник, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр чи спеціаліст), бакалавр, магістр (спеціаліст), зарахування відбудеться:

за державним або регіональним замовленням - 19 серпня (не пізніше ніж 18:00);

за кошти фізичних або юридичних осіб - 30 серпня (не пізніше ніж 12:00);

додатковий набір - не пізніше за 15 жовтня.

Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення - не пізніше за 30 серпня.

Дати оновлення списків і підтвердження місця

"Після оновлення списків вступники (з урахуванням їхньої черговості в рейтинговому списку) можуть отримати рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, якщо такі місця звільнилися", - повідомили в МОН.

Для тих, хто вступає на основі 9 класів:

оновлення списків - 4 серпня (не пізніше за 20:00);

підтвердження місця (після оновлення списків) - до 18:00 6 серпня.

Для тих, хто вступає на основі 11 класів: