Вступ до коледжів 2026: де шукати рейтингові списки та як не "пролетіти" із зарахуванням

В Україні стартувало оприлюднення рейтингових списків вступників до фахових коледжів. Щоб не втратити свій шанс на навчання, важливо вчасно підтвердити вибір місця та знати чіткі дати зарахування.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.
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Вступникам до фахових коледжів в Україні нагадали, що з 29 липня розпочинається оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих для зарахування.
Конкретні дати залежать від основи вступу:
У МОН повідомили, що рішення про надання рекомендації до зарахування відображається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
Особисті електронні кабінети вступників працюють з 25 червня до 15 жовтня 2026 року.
"Вступникам, яких рекомендували до зарахування, надсилають повідомлення", - додали в міністерстві.
Крім того, вони вони можуть ознайомитися зі списком у конкретному коледжі (куди вступають).
Якщо вступник отримав повідомлення в електронному кабінеті (про рекомендацію до зарахування на місця державного або регіонального замовлення), наступний крок - підтвердження вибору одного місця навчання.
Це можна зробити:
Важливо, що вимоги до зарахування необхідно виконати у відведені терміни:
"Якщо не підтвердити вибір до вказаних дат, вступника не зможуть зарахувати за відповідною конкурсною пропозицією", - наголосили в МОН.
Зарахування вступників на основі 9 класів відбудеться:
Тим часом переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення (осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб), проводиться не пізніше за 17 серпня.
Для вступників на основі 11 класів, а також раніше здобутих рівнів (кваліфікований робітник, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр чи спеціаліст), бакалавр, магістр (спеціаліст), зарахування відбудеться:
Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення - не пізніше за 30 серпня.
"Після оновлення списків вступники (з урахуванням їхньої черговості в рейтинговому списку) можуть отримати рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, якщо такі місця звільнилися", - повідомили в МОН.
Для тих, хто вступає на основі 9 класів:
Для тих, хто вступає на основі 11 класів:
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