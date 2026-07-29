Поступление в колледжи 2026: где искать рейтинговые списки и как не "пролететь" с зачислением

В Украине стартовало обнародование рейтинговых списков поступающих в профессиональные колледжи. Чтобы не упустить свой шанс на обучение, важно вовремя подтвердить выбор места и знать четкие даты зачисления.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.
Главное:
Поступающим в профессиональные колледжи в Украине напомнили, что с 29 июля начинается обнародование рейтинговых списков поступающих, рекомендованных для зачисления.
Конкретные даты зависят от основания поступления:
В МОН сообщили, что решение о предоставлении рекомендации к зачислению отображается в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).
Личные электронные кабинеты абитуриентов работают с 25 июня по 15 октября 2026 года.
"Поступающим, которых рекомендовали к зачислению, присылают сообщения", - добавили в министерстве.
Кроме того, они могут ознакомиться со списком в конкретном колледже (куда поступают).
Если поступающий получил сообщение в электронном кабинете (о рекомендации к зачислению на места государственного или регионального заказа), следующий шаг - подтверждение выбора одного места обучения.
Это можно сделать:
Важно, что требования к зачислению необходимо выполнить в отведенные сроки:
"Если не подтвердить выбор до указанных дат, поступающего не смогут зачислить по соответствующему конкурсному предложению", - подчеркнули в МОН.
Зачисление поступающих на основе 9 классов состоится:
Тем временем перевод на вакантные места государственного или регионального заказа (лиц, зачисленных на обучение за средства физических или юридических лиц), производится не позднее 17 августа.
Для поступающих на основе 11 классов, а также ранее полученных уровней (квалифицированный рабочий, профессиональный младший бакалавр, младший бакалавр или специалист), бакалавр, магистр (специалист), зачисление состоится:
Перевод на вакантные места государственного или регионального заказа - не позднее 30 августа.
"После обновления списков поступающие (с учетом их очередности в рейтинговом списке) могут получить рекомендации к зачислению на места государственного или регионального заказа, если такие места освободились", - сообщили в МОН.
Для поступающих на основе 9 классов:
Для поступающих на основе 11 классов:
Напомним, ранее мы рассказывали, какие профессии самые популярные в профтехах и колледжах Украины.
Кроме того, мы объясняли, как обновят стандарты образования в колледжах Украины.
Читайте также, как компании охотятся на выпускников колледжей.