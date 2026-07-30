Вступ у коледжі 2026: як рахують конкурсний бал і чи впливає на нього НМТ

Головне: Конкурсний бал для вступу до коледжів обраховують на основі результатів творчого конкурсу, індивідуальної усної співбесіди або сертифікатів НМТ.

обраховують на основі результатів творчого конкурсу, індивідуальної усної співбесіди або сертифікатів НМТ. Замість складання співбесіди вступники можуть використати результати національного мультипредметного тесту (2023-2026 років), які автоматично підвищують середній бал на 25%.

(2023-2026 років), які автоматично підвищують середній бал на 25%. Максимальні 200 балів автоматично нараховують переможцям міжнародних олімпіад, а також спортивних змагань найвищого рівня.

Що таке конкурсний бал

Конкурсний бал - це комплексна оцінка досягнень вступника, яку обраховують за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до одиниці відповідно до Порядку прийому та правил конкретного закладу освіти.

На його основі проводять конкурсний відбір до закладів фахової передвищої освіти як на бюджет, так і на контракт.

Для вступу абітурієнти проходять індивідуальну співбесіду або творчий конкурс, які проводяться в один етап. Матеріали випробувань, зокрема відеозаписи, обов'язково зберігаються щонайменше один рік, після чого знищуються зі складанням відповідного акта.

Як обчислюють бал

Формула розрахунку залежить від рівня освіти, на основі якого відбувається вступ (після 9-го чи 11-го класу або рівня кваліфікованого робітника). Загалом вона виглядає так: КБ = ТК або УС, де:

ТК - оцінка творчого конкурсу;

- оцінка творчого конкурсу; УС - оцінка індивідуальної усної співбесіди (може включати до десяти додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів цього ж закладу).

За результатами творчого конкурсу або співбесіди виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100-200 балів (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку ("незадовільно").

Альтернативи та особливі умови

Замість проходження співбесіди вступник може подати результати національного мультипредметного тесту (НМТ) за 2023, 2024, 2025 або 2026 роки.

У такому разі конкурсний бал визначається як середній показник з предметів НМТ із підвищенням на 25%, але не може перевищувати 200 балів.

Максимальну оцінку у 200 балів автоматично зараховують особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (за наказами МОН), а також Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту).

Вимоги до мотиваційних листів

Окрім вступних іспитів, у разі відповідної вимоги закладу освіти абітурієнт має подати мотиваційний лист. Вимоги до таких текстів затверджуються головами приймальних комісій та оприлюднюються на офіційних вебсайтах коледжів.

За потреби заклади освіти проводять перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту та забезпечують доступ до результатів перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції.