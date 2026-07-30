Поступление в колледжи 2026: как считают конкурсный бал и влияет ли на него НМТ

Главное: Конкурсный балл для поступления в колледжи рассчитывают на основе результатов творческого конкурса, индивидуального устного собеседования или сертификатов НМТ.

рассчитывают на основе результатов творческого конкурса, индивидуального устного собеседования или сертификатов НМТ. Вместо сдачи собеседования поступающие могут использовать результаты национального мультипредметного теста (2023-2026 годов), которые автоматически повышают средний балл на 25%.

(2023-2026 годов), которые автоматически повышают средний балл на 25%. Максимальные 200 баллов автоматически начисляют победителям международных олимпиад и спортивных соревнований наивысшего уровня.

Что такое конкурсный бал

Конкурсный балл - это комплексная оценка достижений поступающего, которую рассчитывают по результатам вступительных испытаний и другим показателям с точностью до единицы в соответствии с Порядком приема и правилами конкретного учебного заведения.

На его основе проводят конкурсный отбор в учреждения профессионального высшего образования как на бюджет, так и на контракт.

Для поступления абитуриенты проходят индивидуальное собеседование или творческий конкурс, проводимые в один этап. Материалы испытаний, в том числе видеозаписи, обязательно хранятся не менее одного года, после чего уничтожаются с составлением соответствующего акта.

Как вычисляют балл

Формула расчета зависит от уровня образования, на основе которого происходит поступление (после 9-го или 11-го класса или уровня квалифицированного рабочего). В общем, она выглядит так: КБ = ТК или УС , где:

ТК - оценка творческого конкурса;

- оценка творческого конкурса; УС - оценка индивидуального устного собеседования (может включать до десяти дополнительных баллов за успешное окончание подготовительных курсов этого же заведения).

По результатам творческого конкурса или собеседования выставляется одна положительная оценка по шкале 100-200 баллов (с шагом в один балл) или принимается решение об отрицательной оценке ("неудовлетворительно").

Альтернативы и особые условия

Вместо прохождения собеседования абитуриент может подать результаты национального мультипредметного теста (НМТ) за 2023, 2024, 2025 или 2026 годы.

В таком случае конкурсный балл определяется как средний показатель по предметам НМТ с повышением на 25%, но не может превышать 200 баллов.

Максимальную оценку в 200 баллов автоматически зачисляют лицам, являющимся членами сборных команд Украины и принимавших участие в международных олимпиадах (по приказам МОН), а также Олимпийских, Параолимпийских и Дефлимпийских играх (по представлению Министерства молодежи и спорта).

Требования к мотивационным письмам

Кроме вступительных экзаменов, в случае соответствующего требования учебного заведения абитуриент должен подать мотивационное письмо. Требования к таким текстам утверждаются главами приемных комиссий и обнародуются на официальных веб-сайтах колледжей.

При необходимости учебные заведения проводят проверку мотивационных писем на оригинальность текста и обеспечивают доступ к результатам проверки уполномоченному по предотвращению и выявлению коррупции.