Поступление в колледжи 2026: как считают конкурсный бал и влияет ли на него НМТ

В Украине продолжается вступительная кампания в колледжи. Вместо творческого конкурса или собеседования абитуриенты могут использовать результаты НМТ, а некоторые имеют право на автоматические 200 баллов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
Конкурсный балл - это комплексная оценка достижений поступающего, которую рассчитывают по результатам вступительных испытаний и другим показателям с точностью до единицы в соответствии с Порядком приема и правилами конкретного учебного заведения.
На его основе проводят конкурсный отбор в учреждения профессионального высшего образования как на бюджет, так и на контракт.
Для поступления абитуриенты проходят индивидуальное собеседование или творческий конкурс, проводимые в один этап. Материалы испытаний, в том числе видеозаписи, обязательно хранятся не менее одного года, после чего уничтожаются с составлением соответствующего акта.
Формула расчета зависит от уровня образования, на основе которого происходит поступление (после 9-го или 11-го класса или уровня квалифицированного рабочего). В общем, она выглядит так: КБ = ТК или УС , где:
По результатам творческого конкурса или собеседования выставляется одна положительная оценка по шкале 100-200 баллов (с шагом в один балл) или принимается решение об отрицательной оценке ("неудовлетворительно").
Вместо прохождения собеседования абитуриент может подать результаты национального мультипредметного теста (НМТ) за 2023, 2024, 2025 или 2026 годы.
В таком случае конкурсный балл определяется как средний показатель по предметам НМТ с повышением на 25%, но не может превышать 200 баллов.
Максимальную оценку в 200 баллов автоматически зачисляют лицам, являющимся членами сборных команд Украины и принимавших участие в международных олимпиадах (по приказам МОН), а также Олимпийских, Параолимпийских и Дефлимпийских играх (по представлению Министерства молодежи и спорта).
Кроме вступительных экзаменов, в случае соответствующего требования учебного заведения абитуриент должен подать мотивационное письмо. Требования к таким текстам утверждаются главами приемных комиссий и обнародуются на официальных веб-сайтах колледжей.
При необходимости учебные заведения проводят проверку мотивационных писем на оригинальность текста и обеспечивают доступ к результатам проверки уполномоченному по предотвращению и выявлению коррупции.
Читайте также о том, что в 2026 году поступление в учреждения профессионального высшего образования проходит по результатам творческих конкурсов или индивидуального устного собеседования. В то же время, выпускники 11 классов смогут подать результаты НМТ вместо прохождения собеседования.
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