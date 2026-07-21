У коледжах стартували вступні випробування: графік для випускників 9 та 11 класів
Сьогодні, 21 липня, у закладах фахової передвищої освіти розпочалися вступні випробування. Абітурієнти проходитимуть співбесіди та творчі конкурси залежно від обраної спеціальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Головне:
- Старт вступної кампанії: 21 липня в українських закладах фахової передвищої освіти розпочався етап вступних випробувань - абітурієнти складають співбесіди та творчі конкурси.
- Творчі конкурси: Проводяться лише для окремих спеціальностей, пов'язаних із мистецтвом, дизайном, реставрацією, фізичною культурою та стоматологією.
- Співбесіди для інших напрямів: Для вступу на всі інші спеціальності абітурієнти складають індивідуальну співбесіду.
- Де шукати вимоги: Програми випробувань та критерії оцінювання вже оприлюднені на офіційних сайтах навчальних закладів.
Коли проходитимуть вступні випробування
Графік проведення співбесід і творчих конкурсів залежить від освітньої бази вступу.
Зокрема:
- 21-28 липня - для вступників на основі 9 класів;
- 27 липня - 7 серпня - для вступників на основі 11 класів, а також диплома кваліфікованого робітника, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста).
Для яких спеціальностей проводять творчі конкурси
Вступні випробування з оцінюванням творчих або фізичних здібностей проходитимуть для вступників на такі спеціальності:
- середня освіта (предметні спеціальності "Мистецтво. Образотворче мистецтво", "Мистецтво. Музичне мистецтво", "Фізична культура");
- фізична культура і спорт;
- аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво;
- дизайн;
- декоративне мистецтво та ремесла;
- образотворче мистецтво та реставрація;
- музичне мистецтво;
- перформативні мистецтва;
- стоматологія.
Для вступу на всі інші спеціальності абітурієнти проходитимуть індивідуальну співбесіду.
Де знайти програми випробувань
У МОН нагадали, що програми співбесід і творчих конкурсів уже оприлюднені на офіційних сайтах закладів освіти. Також у них містяться критерії, за якими оцінюватимуть підготовленість вступників.
Під час співбесіди перевірятимуть знання абітурієнтів з одного або двох навчальних предметів (дисциплін).
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у 2026 році вступ до закладів фахової передвищої освіти відбувається за результатами творчих конкурсів або індивідуальної усної співбесіди. Для вступників після 11 класу передбачена альтернатива - замість співбесіди вони можуть подати результати НМТ за 2023, 2024, 2025 або 2026 роки.
Зазначимо, подати заяву на вступ до професійного коледжу потрібно до 1 вересня.