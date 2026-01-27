Вступ в ЄС у 2027 році: чому Литва може стати ключовою для України

Головування Литви у Раді Європейського Союзу в першій половині 2027 року може мати ключове значення для євроінтеграції України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді".
За його словами, 2027 рік як орієнтир вступу України до ЄС, згаданий у так званому "плані з 20 пунктів", є узгодженим із європейськими партнерами, навіть якщо сам документ має "американське" походження.
Сибіга наголосив, що в документі не може бути положень, які не погоджені з Європейським Союзом. Водночас міністр підкреслив, що для України принципово важливо розуміти часові рамки вступу до ЄС, хоча конкретна дата залишається складним питанням.
Він зазначив, що в європейських столицях існує підтримка членства України загалом, однак щодо конкретного року вступу звучать різні позиції.
Тому особисто я дуже обережний, і зверніть увагу, я не називаю жодної дати. Бо важливо також не створювати надмірних очікувань. Але я точно бачу реалістичні часові рамки нашого вступу", – зазначив очільник МЗС.
Він заявив, що Україна вже активно співпрацює не лише з чинним кіпрським головуванням у Раді ЄС, а й з наступними - ірландським та литовським.
"Ми дуже хочемо, щоб литовське головування в ЄС стало історичним - а воно, нагадаю, розпочинається в першій половині 2027 року", - сказав він.
Сибіга також зазначив, що Європейський Союз зацікавлений у якнайшвидшому вступі України, адже членство є не лише гарантією безпеки для Києва, а й чинником посилення конкурентоспроможності та безпеки самого ЄС. За його словами, це усвідомлення вже присутнє серед європейських партнерів.
Мирний план США передбачає прискорене приєднання України до Європейського Союзу - не пізніше 2027 року. У Вашингтоні переконані, що зможуть подолати спротив Угорщини та інших країн, які критично ставляться до такого кроку.
Водночас перспектива швидкого вступу України до ЄС залишається предметом дискусій. Як зазначає Reuters, у самому Євросоюзі вважають, що членство до 2027 року наразі виглядає малоймовірним, оскільки Україна офіційно ще не завершила жодного з 36 етапів переговорного процесу.
Разом із тим єврокомісар з питань розширення Марта Кос позитивно оцінила прогрес України у впровадженні необхідних для вступу реформ, наголосивши на важливості якнайшвидшого приєднання до ЄС.
Крім того, за даними Financial Times, у ЄС обговорюють можливість надання Україні членства з обмеженим обсягом прав. Паралельно президент Сербії Александр Вучич заявив, що прискорений вступ України до Євросоюзу з 1 січня 2027 року є складовою ширшого плану завершення війни.