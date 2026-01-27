Вступление в ЕС в 2027 году: почему Литва может стать ключевой для Украины

Председательство Литвы в Совете Европейского Союза в первой половине 2027 года может иметь ключевое значение для евроинтеграции Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Европейской правде".
По его словам, 2027 год как ориентир вступления Украины в ЕС, упомянутый в так называемом "плане из 20 пунктов", является согласованным с европейскими партнерами, даже если сам документ имеет "американское" происхождение.
Сибига отметил, что в документе не может быть положений, которые не согласованы с Европейским Союзом. В то же время министр подчеркнул, что для Украины принципиально важно понимать временные рамки вступления в ЕС, хотя конкретная дата остается сложным вопросом.
Он отметил, что в европейских столицах существует поддержка членства Украины в целом, однако относительно конкретного года вступления звучат разные позиции.
Поэтому лично я очень осторожен, и обратите внимание, я не называю никакой даты. Потому что важно также не создавать чрезмерных ожиданий. Но я точно вижу реалистичные временные рамки нашего вступления", - отметил глава МИД.
Он заявил, что Украина уже активно сотрудничает не только с действующим кипрским председательством в Совете ЕС, но и со следующими - ирландским и литовским.
"Мы очень хотим, чтобы литовское председательство в ЕС стало историческим - а оно, напомню, начинается в первой половине 2027 года", - сказал он.
Сибига также отметил, что Европейский Союз заинтересован в скорейшем вступлении Украины, ведь членство является не только гарантией безопасности для Киева, но и фактором усиления конкурентоспособности и безопасности самого ЕС. По его словам, это осознание уже присутствует среди европейских партнеров.
Мирный план США предусматривает ускоренное присоединение Украины к Европейскому Союзу - не позднее 2027 года. В Вашингтоне убеждены, что смогут преодолеть сопротивление Венгрии и других стран, которые критически относятся к такому шагу.
В то же время перспектива быстрого вступления Украины в ЕС остается предметом дискуссий. Как отмечает Reuters, в самом Евросоюзе считают, что членство до 2027 года пока выглядит маловероятным, поскольку Украина официально еще не завершила ни одного из 36 этапов переговорного процесса.
Вместе с тем еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос положительно оценила прогресс Украины во внедрении необходимых для вступления реформ, подчеркнув важность скорейшего присоединения к ЕС.
Кроме того, по данным Financial Times, в ЕС обсуждают возможность предоставления Украине членства с ограниченным объемом прав. Параллельно президент Сербии Александр Вучич заявил, что ускоренное вступление Украины в Евросоюз с 1 января 2027 года является составляющей более широкого плана завершения войны.