Вступ до аспірантури у 2026 році: як зареєструватися на іспити та які документи потрібні

Для майбутніх аспірантів у 2026 році вступна кампанія передбачає обов'язкове складання двох іспитів: єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного вступного випробування (ЄВВ) з методології наукових досліджень. Процес реєстрації відбуватиметься через взаємодію сервісів ДП "Інфоресурс" та УЦОЯО.

Терміни та способи реєстрації

Подати документи для участі в іспитах можна у два етапи:

основний період - з 23 квітня до 14 травня;

з 23 квітня до 14 травня; додатковий період - з 26 до 28 травня.

Вступники можуть зареєструватися як особисто у приймальній комісії закладу вищої освіти, так і дистанційно. Консультації щодо процесу мають бути розміщені на офіційних сайтах ВНЗ, а також їх можна отримати телефоном.

Перелік документів для дистанційної реєстрації

Для оформлення екзаменаційного листка вступник має надіслати на електронну адресу комісії скановані копії або фотокопії наступних документів:

заповнена заява-анкета , на яку накладено кваліфікований електронний підпис (КЕП);

, на яку накладено кваліфікований електронний підпис (КЕП); паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

або інший документ, що посвідчує особу; РНОКПП (ідентифікаційний код) або документ, що пояснює його відсутність;

(ідентифікаційний код) або документ, що пояснює його відсутність; диплом магістра (або спеціаліста) для тих, хто вже закінчив навчання;

для тих, хто вже закінчив навчання; довідка про плановий строк завершення навчання (для осіб, чиї дані відсутні в ЄДЕБО);

(для осіб, чиї дані відсутні в ЄДЕБО); кольорова або чорно-біла фотокартка, що відповідає віку вступника.

У заяві обов’язково вказується населений пункт в Україні, де вступник планує складати іспити, та назва іноземної мови для ЄВІ.

Подальші дії та отримання екзаменаційного листка

Після перевірки документів приймальна комісія надсилає скановану копію екзаменаційного листка на електронну пошту вступника. Оригінал документа зберігається у закладі. Отримати його можна особисто або поштою (якщо це було вказано в анкеті).

Якщо лист не надійшов за два тижні до початку випробувань, необхідно звернутися до комісії за роз’ясненнями. Після реєстрації на сайті УЦОЯО для вступника буде створено "Кабінет учасника", доступ до якого здійснюється за номером листка та РIN-кодом.

Вступники мають право змінити реєстраційні дані до 28 травня. Для цього необхідно звернутися до тієї ж приймальної комісії, анулювати попередній екзаменаційний листок та пройти процедуру перереєстрації.