ua en ru
Вт, 06 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

МОН планує змінити правила вступу в аспірантуру: що чекає абітурієнтів у 2026 році

Вівторок 06 січня 2026 11:30
UA EN RU
МОН планує змінити правила вступу в аспірантуру: що чекає абітурієнтів у 2026 році Цьогоріч планують запровадити єдиний прохідний поріг для вступу в аспірантуру (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Міністерство освіти і науки планує запровадити єдиний прохідний поріг для вступу в аспірантуру уже в 2026 році. Відповідна норма міститься у проекті Порядку прийому до закладів вищої освіти, який винесли на обговорення.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Новий прохідний бал

Згідно з документом, до конкурсного відбору в аспірантуру допускатимуть абітурієнтів, які за результатами двох блоків Єдиного вступного іспиту - тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови - наберуть щонайменше 300 рейтингових балів у сумі.

Тобто тепер важливо не лише успішно скласти кожен компонент, а й подолати загальний поріг.

А якщо без ЄВІ

Для вступників, які проходитимуть співбесіду з іноземної мови замість ЄВІ, також встановлюється мінімальний рівень: оцінка за таке вступне випробування має становити не менше 150 балів.

Що це означає

Запровадження єдиного порогу має уніфікувати вимоги до вступників в аспірантуру та підвищити загальний рівень відбору до третього рівня вищої освіти.

Додамо, що у вступній кампанії-2026 абітурієнти зможуть використовувати результати ЄВІ за поточний рік, 2025 та 2024 роки.

Зазначимо також, що обговорення проекту МОН щодо вступної кампанії-2026 триватиме до 16 січня.

Читайте також про те, що у Верховній Раді заявили про намір переглянути правила вступу до закладів освіти, щоб обмежити використання навчання як способу ухилення від мобілізації.

Водночас зазначимо, що у 2025 році значно скоротилася кількість вступників до магістратури, особливо за контрактом. Особливо помітне зменшення спостерігається серед чоловіків віком понад 25 років, які вступають на аспірантуру.

Раніше ми повідомляли про те, що Міністерство освіти й науки України оголосило про початок зимової вступної кампанії на "нульовий курс" - підготовчий етап для майбутніх абітурієнтів. Перші студенти розпочнуть навчання вже у січні 2026 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
МОН Вступна кампанія
Новини
Зеленський ввів Буданова до складу РНБО
Зеленський ввів Буданова до складу РНБО
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка