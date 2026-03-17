Поступление в аспирантуру в 2026 году: как зарегистрироваться на экзамены и какие документы нужны

Для поступления в аспирантуру в 2026 году будущие ученые должны успешно сдать два экзамена - ЕВЭ и единый вступительный экзамен по методологии научных исследований. В этом году поступающие смогут оформить все документы дистанционно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.
Главное:
Для будущих аспирантов в 2026 году вступительная кампания предусматривает обязательную сдачу двух экзаменов: единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого вступительного испытания (ЕВИ) по методологии научных исследований. Процесс регистрации будет происходить через взаимодействие сервисов ГП "Инфоресурс" и УЦОКО.
Подать документы для участия в экзаменах можно в два этапа:
Абитуриенты могут зарегистрироваться как лично в приемной комиссии учреждения высшего образования, так и дистанционно. Консультации по процессу должны быть размещены на официальных сайтах вузов, а также их можно получить по телефону.
Для оформления экзаменационного листа поступающий должен прислать на электронный адрес комиссии сканированные копии или фотокопии следующих документов:
В заявлении обязательно указывается населенный пункт в Украине, где поступающий планирует сдавать экзамены, и название иностранного языка для ЕВЭ.
После проверки документов приемная комиссия направляет сканированную копию экзаменационного листа на электронную почту абитуриента. Оригинал документа хранится в заведении. Получить его можно лично или по почте (если это было указано в анкете).
Если письмо не поступило за две недели до начала испытаний, необходимо обратиться в комиссию за разъяснениями. После регистрации на сайте УЦОКО для поступающего будет создан "Кабинет участника", доступ к которому осуществляется по номеру листа и РIN-коду.
Поступающие имеют право изменить регистрационные данные до 28 мая. Для этого необходимо обратиться в ту же приемную комиссию, аннулировать предыдущий экзаменационный листок и пройти процедуру перерегистрации.
Ранее РБК-Украина писало, что МОН планирует ввести единый минимальный проходной балл для поступления в аспирантуру с 2026 года. Абитуриентов будут допускать к конкурсу только при условии набора не менее 300 баллов за ЕВЭ или 150 баллов за собеседование по иностранному языку.
Также в Украине планируют ввести новую модель подготовки PhD - проектную аспирантуру, где исследования будут выполняться как отдельные научные проекты с финансированием. Аспиранты будут работать над конкретными проектами с четкими целями и бюджетом, а их оплату планируют увеличить до 300%. Пилотный проект стартует в 2026 году и охватит до 100 участников.