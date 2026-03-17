Поступление в аспирантуру в 2026 году: как зарегистрироваться на экзамены и какие документы нужны

16:17 17.03.2026 Вт
3 мин
В МОН разрешили будущим ученым регистрироваться на вступительные экзамены полностью дистанционно
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Поступить в магистратуру или аспирантуру в 2026 году можно дистанционно (Getty Images)

Для поступления в аспирантуру в 2026 году будущие ученые должны успешно сдать два экзамена - ЕВЭ и единый вступительный экзамен по методологии научных исследований. В этом году поступающие смогут оформить все документы дистанционно.

Главное:

  • В 2026 году для поступления на доктора философии/искусства нужно сдать ЕВЭ и ЕВИ по методологии научных исследований.
  • Основной период регистрации продлится с 23 апреля по 14 мая, дополнительный - с 26 по 28 мая.
  • Регистрацию проводят приемные комиссии вузов лично или дистанционно.
  • Для оформления экзаменационного листа необходимо наложить КЭП на заявление-анкету.
  • Перерегистрация с изменением данных возможна только до 28 мая.

Для будущих аспирантов в 2026 году вступительная кампания предусматривает обязательную сдачу двух экзаменов: единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого вступительного испытания (ЕВИ) по методологии научных исследований. Процесс регистрации будет происходить через взаимодействие сервисов ГП "Инфоресурс" и УЦОКО.

Сроки и способы регистрации

Подать документы для участия в экзаменах можно в два этапа:

  • основной период - с 23 апреля по 14 мая;
  • дополнительный период - с 26 по 28 мая.

Абитуриенты могут зарегистрироваться как лично в приемной комиссии учреждения высшего образования, так и дистанционно. Консультации по процессу должны быть размещены на официальных сайтах вузов, а также их можно получить по телефону.

Перечень документов для дистанционной регистрации

Для оформления экзаменационного листа поступающий должен прислать на электронный адрес комиссии сканированные копии или фотокопии следующих документов:

  • заполненное заявление-анкета, на которую наложена квалифицированная электронная подпись (КЭП);
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • РНОКПП (идентификационный код) или документ, объясняющий его отсутствие;
  • диплом магистра (или специалиста) для тех, кто уже закончил обучение;
  • справка о плановом сроке завершения обучения (для лиц, чьи данные отсутствуют в ЕГЭБО);
  • цветная или черно-белая фотография, соответствующая возрасту поступающего.

В заявлении обязательно указывается населенный пункт в Украине, где поступающий планирует сдавать экзамены, и название иностранного языка для ЕВЭ.

Дальнейшие действия и получение экзаменационного листа

После проверки документов приемная комиссия направляет сканированную копию экзаменационного листа на электронную почту абитуриента. Оригинал документа хранится в заведении. Получить его можно лично или по почте (если это было указано в анкете).

Если письмо не поступило за две недели до начала испытаний, необходимо обратиться в комиссию за разъяснениями. После регистрации на сайте УЦОКО для поступающего будет создан "Кабинет участника", доступ к которому осуществляется по номеру листа и РIN-коду.

Поступающие имеют право изменить регистрационные данные до 28 мая. Для этого необходимо обратиться в ту же приемную комиссию, аннулировать предыдущий экзаменационный листок и пройти процедуру перерегистрации.

Ранее РБК-Украина писало, что МОН планирует ввести единый минимальный проходной балл для поступления в аспирантуру с 2026 года. Абитуриентов будут допускать к конкурсу только при условии набора не менее 300 баллов за ЕВЭ или 150 баллов за собеседование по иностранному языку.

Также в Украине планируют ввести новую модель подготовки PhD - проектную аспирантуру, где исследования будут выполняться как отдельные научные проекты с финансированием. Аспиранты будут работать над конкретными проектами с четкими целями и бюджетом, а их оплату планируют увеличить до 300%. Пилотный проект стартует в 2026 году и охватит до 100 участников.

