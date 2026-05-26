Вступ-2026: стартує додаткова реєстрація на іспити в магістратуру й аспірантуру

08:00 26.05.2026 Вт
2 хв
На реєстрацію відвели лише 3 дні
aimg Василина Копитко
Додаткова реєстрація проходитиме з 26 по 28 травня (фото: Getty Images)
26 травня в Україні розпочинається додатковий період реєстрації для вступників до магістратури та аспірантури, які з поважних причин не встигли подати документи в основний етап.

Головне:

  • Обмежені терміни: Додаткове вікно для реєстрації відчинене лише три дні - з 26 по 28 травня включно.
  • Формат подачі: Зареєструватися на іспити можна як особисто в закладі вищої освіти, так і дистанційно.
  • Важлива умова: Для подачі документів в онлайн-режимі вступникам обов'язково знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Як відбуватиметься реєстрація

За інформацією профільного відомства, цей етап є останнім шансом для майбутніх магістрантів та аспірантів отримати перепустку на складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та Єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).

Процедуру оформлення документів традиційно здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти. Вступники мають право вибору зручного для себе формату:

  • Особистий візит до приймальної комісії обраного вишу.
  • Дистанційне надіслання пакета документів на електронну адресу закладу.

"Вступникам у магістратуру та аспірантуру, які планують реєструватися дистанційно, необхідно заздалегідь згенерувати та підготувати кваліфікований електронний підпис (КЕП)", - нагадують організатори тестування.

Без електронного підпису відправити документи онлайн буде неможливо.

Де отримати консультацію

Усі заклади вищої освіти зобов'язані оперативно надавати інформаційну підтримку абітурієнтам.

Відповідні контакти - номери телефонів "гарячих ліній" та спеціальні електронні скриньки для довідок - виші мають оприлюднити на офіційних вебсайтах у розділах приймальних комісій.

Перемир'я закінчено? США завдали ударів по катерах і ЗРК на півдні Ірану
