Вступ-2026: стартує додаткова реєстрація на іспити в магістратуру й аспірантуру
26 травня в Україні розпочинається додатковий період реєстрації для вступників до магістратури та аспірантури, які з поважних причин не встигли подати документи в основний етап.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
- Обмежені терміни: Додаткове вікно для реєстрації відчинене лише три дні - з 26 по 28 травня включно.
- Формат подачі: Зареєструватися на іспити можна як особисто в закладі вищої освіти, так і дистанційно.
- Важлива умова: Для подачі документів в онлайн-режимі вступникам обов'язково знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Як відбуватиметься реєстрація
За інформацією профільного відомства, цей етап є останнім шансом для майбутніх магістрантів та аспірантів отримати перепустку на складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та Єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).
Процедуру оформлення документів традиційно здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти. Вступники мають право вибору зручного для себе формату:
- Особистий візит до приймальної комісії обраного вишу.
- Дистанційне надіслання пакета документів на електронну адресу закладу.
"Вступникам у магістратуру та аспірантуру, які планують реєструватися дистанційно, необхідно заздалегідь згенерувати та підготувати кваліфікований електронний підпис (КЕП)", - нагадують організатори тестування.
Без електронного підпису відправити документи онлайн буде неможливо.
Де отримати консультацію
Усі заклади вищої освіти зобов'язані оперативно надавати інформаційну підтримку абітурієнтам.
Відповідні контакти - номери телефонів "гарячих ліній" та спеціальні електронні скриньки для довідок - виші мають оприлюднити на офіційних вебсайтах у розділах приймальних комісій.
