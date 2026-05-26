Поступление-2026: стартует дополнительная регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру
26 мая в Украине начинается дополнительный период регистрации для поступающих в магистратуру и аспирантуру, которые по уважительным причинам не успели подать документы в основной этап.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
- Ограниченные сроки: Дополнительное окно для регистрации открыто только три дня - с 26 по 28 мая включительно.
- Формат подачи: Зарегистрироваться на экзамены можно как лично в учреждении высшего образования, так и дистанционно.
- Важное условие: Для подачи документов в онлайн-режиме абитуриентам обязательно понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП).
Как будет происходить регистрация
По информации профильного ведомства, этот этап является последним шансом для будущих магистрантов и аспирантов получить пропуск на сдачу Единого вступительного экзамена (ЕВЭ), Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) и Единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВВ).
Процедуру оформления документов традиционно осуществляют приемные комиссии высших учебных заведений. Поступающие имеют право выбора удобного для себя формата:
- Личный визит в приемную комиссию выбранного вуза.
- Дистанционное отправление пакета документов на электронный адрес заведения.
"Поступающим в магистратуру и аспирантуру, которые планируют регистрироваться дистанционно, необходимо заранее сгенерировать и подготовить квалифицированную электронную подпись (КЭП)", - напоминают организаторы тестирования.
Без электронной подписи отправить документы онлайн будет невозможно.
Где получить консультацию
Все высшие учебные заведения обязаны оперативно оказывать информационную поддержку абитуриентам.
Соответствующие контакты - номера телефонов "горячих линий" и специальные электронные ящики для справок - вузы должны обнародовать на официальных сайтах в разделах приемных комиссий.
