Вступ-2026: що робити, якщо втратили документи про освіту

Для абітурієнтів, які з різних причин втратили документи про освіту, МОН розробило чіткий алгоритм дій для отримання дублікатів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН у Facebook .

Головне: Як отримати дублікат: Подайте заяву до школи, яка видала документ. Якщо заклад на окупованій території чи в зоні бойових дій - зверніться до будь-якої іншої школи за місцем перебування.

Подайте заяву до школи, яка видала документ. Якщо заклад на окупованій території чи в зоні бойових дій - зверніться до будь-якої іншої школи за місцем перебування. Пошук даних: Якщо втратили номер атестата, знайдіть його онлайн через ЄДЕБО. Якщо дані невідомі - зверніться із запитом до ДП "Інфоресурс".

Якщо втратили номер атестата, знайдіть його онлайн через ЄДЕБО. Якщо дані невідомі - зверніться із запитом до ДП "Інфоресурс". Важливо: ДП "Інфоресурс" надає лише інформацію з бази даних, але не виготовляє дублікати атестатів.

ДП "Інфоресурс" надає лише інформацію з бази даних, але не виготовляє дублікати атестатів. Час діяти: Вступ до коледжів розпочинається 25 червня, до вишів - з 1 липня. Перевірте документи вже сьогодні.

Як отримати дублікат атестата

Якщо ви втратили документ про загальну середню освіту, діяти потрібно так:

Зверніться до рідної школи: Подайте заяву на виготовлення дубліката до закладу, який видав оригінал.

Подайте заяву на виготовлення дубліката до закладу, який видав оригінал. Якщо школа на ТОТ чи в зоні бойових дій: Зверніться із заявою до будь-якої іншої школи відповідного ступеня за вашим місцем проживання. Адміністрація закладу допоможе з процедурою отримання даних.

Що робити, якщо ви забули серію та номер документа

Інформацію про свій атестат можна знайти в електронному вигляді, навіть якщо на руках нічого немає:

Якщо ви знаєте дані документа: Скористайтеся сервісом Реєстру документів про освіту ЄДЕБО. Це найшвидший спосіб підтвердити дані онлайн.

Скористайтеся сервісом Реєстру документів про освіту ЄДЕБО. Це найшвидший спосіб підтвердити дані онлайн. Якщо дані невідомі: Зверніться із письмовою заявою до ДП "Інфоресурс", яке адмініструє ЄДЕБО. Вони допоможуть знайти дані про ваш документ.

Важливо: ДП "Інфоресурс" надає лише інформацію з бази даних, але не виготовляє дублікати документів.

МОН радить перевірити наявність усіх документів вже сьогодні, щоб уникнути зайвих клопотів під час подання заяв через кабінет вступника, адже вступна кампанія 2026 року до професійних коледжів стартує з 25 червня, а до закладів вищої освіти - з 1 липня.