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Главная » Жизнь » Образование

Поступление-2026: что делать, если потеряли документы об образовании

08:07 24.06.2026 Ср
2 мин
Удастся ли восстановить аттестат, если школа находится на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий?
aimg Василина Копытко
Поступление-2026: что делать, если потеряли документы об образовании Вступительная кампания в колледж стартует уже 25 июня (фото: Getty Images)
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Для абитуриентов, которые по разным причинам утратили документы об образовании, МОН разработало четкий алгоритм действий для получения дубликатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Facebook.

Главное:

  • Как получить дубликат: Подайте заявление в школу, выдавшую документ. Если учебное заведение находится на оккупированной территории или в зоне боевых действий - обратитесь в любую другую школу по месту пребывания.
  • Поиск данных: Если вы потеряли номер аттестата, найдите его онлайн через ЕДЕБО. Если данные неизвестны - обратитесь с запросом в ГП "Инфоресурс".
  • Важно: ГП "Инфоресурс" предоставляет только информацию из базы данных, но не оформляет дубликаты аттестатов.
  • Время действовать: Поступление в колледжи начинается 25 июня, в вузы - с 1 июля. Проверьте документы уже сегодня.

Как получить дубликат аттестата

Если вы потеряли документ об общем среднем образовании, действуйте следующим образом:

  • Обратитесь в свою школу: подайте заявление на изготовление дубликата в учреждение, выдавшее оригинал.
  • Если школа находится на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий: обратитесь с заявлением в любую другую школу соответствующей ступени по месту вашего проживания. Администрация учебного заведения поможет с процедурой получения данных.

Что делать, если вы забыли серию и номер документа

Информацию о своем аттестате можно найти в электронном виде, даже если на руках ничего нет:

  • Если вы знаете данные документа: Воспользуйтесь сервисом Реестра документов об образовании ЕДЕБО. Это самый быстрый способ подтвердить данные онлайн.
  • Если данные неизвестны: обратитесь с письменным заявлением в ГП "Инфоресурс", которое администрирует ЕДЕБО. Там вам помогут найти данные о вашем документе.

Важно: ГП "Инфоресурс" предоставляет только информацию из базы данных, но не изготавливает дубликаты документов.

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МОН рекомендует проверить наличие всех документов уже сегодня, чтобы избежать лишних хлопот при подаче заявлений через кабинет абитуриента, ведь вступительная кампания 2026 года в профессиональные колледжи стартует с 25 июня, а в высшие учебные заведения - с 1 июля.

Читайте также о том, что экзамены для будущих магистров пройдут с 26 июня по 14 июля, а для будущих аспирантов - с 14 по 29 июля. Все абитуриенты уже получили приглашения, они поступили в личные кабинеты.

Ранее мы писали о том, что в 2026 году в магистратуру планируют поступить более 102 тысяч абитуриентов. Им уже прислали экзаменационные листы.

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