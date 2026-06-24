Поступление-2026: что делать, если потеряли документы об образовании

Для абитуриентов, которые по разным причинам утратили документы об образовании, МОН разработало четкий алгоритм действий для получения дубликатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Facebook .

Главное: Как получить дубликат: Подайте заявление в школу, выдавшую документ. Если учебное заведение находится на оккупированной территории или в зоне боевых действий - обратитесь в любую другую школу по месту пребывания.

Подайте заявление в школу, выдавшую документ. Если учебное заведение находится на оккупированной территории или в зоне боевых действий - обратитесь в любую другую школу по месту пребывания. Поиск данных: Если вы потеряли номер аттестата, найдите его онлайн через ЕДЕБО. Если данные неизвестны - обратитесь с запросом в ГП "Инфоресурс".

Если вы потеряли номер аттестата, найдите его онлайн через ЕДЕБО. Если данные неизвестны - обратитесь с запросом в ГП "Инфоресурс". Важно: ГП "Инфоресурс" предоставляет только информацию из базы данных, но не оформляет дубликаты аттестатов.

ГП "Инфоресурс" предоставляет только информацию из базы данных, но не оформляет дубликаты аттестатов. Время действовать: Поступление в колледжи начинается 25 июня, в вузы - с 1 июля. Проверьте документы уже сегодня.

Как получить дубликат аттестата

Если вы потеряли документ об общем среднем образовании, действуйте следующим образом:

Обратитесь в свою школу: подайте заявление на изготовление дубликата в учреждение, выдавшее оригинал.

подайте заявление на изготовление дубликата в учреждение, выдавшее оригинал. Если школа находится на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий: обратитесь с заявлением в любую другую школу соответствующей ступени по месту вашего проживания. Администрация учебного заведения поможет с процедурой получения данных.

Что делать, если вы забыли серию и номер документа

Информацию о своем аттестате можно найти в электронном виде, даже если на руках ничего нет:

Если вы знаете данные документа: Воспользуйтесь сервисом Реестра документов об образовании ЕДЕБО. Это самый быстрый способ подтвердить данные онлайн.

Воспользуйтесь сервисом Реестра документов об образовании ЕДЕБО. Это самый быстрый способ подтвердить данные онлайн. Если данные неизвестны: обратитесь с письменным заявлением в ГП "Инфоресурс", которое администрирует ЕДЕБО. Там вам помогут найти данные о вашем документе.

Важно: ГП "Инфоресурс" предоставляет только информацию из базы данных, но не изготавливает дубликаты документов.

МОН рекомендует проверить наличие всех документов уже сегодня, чтобы избежать лишних хлопот при подаче заявлений через кабинет абитуриента, ведь вступительная кампания 2026 года в профессиональные колледжи стартует с 25 июня, а в высшие учебные заведения - с 1 июля.