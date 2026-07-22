Вступ-2026: що обов'язково треба зробити після подання заяви, щоб не втратити пріоритет

Головне: Після подання заяви в електронному кабінеті ключові дані (заклади, спеціальність, пріоритет тощо) змінити вже не можна.

Скасувати заяву без втрати пріоритетності можна лише до того, як її опрацював заклад освіти ( поки статус "Зареєстровано" ).

). Статус "Потребує уточнення" дозволяє додати лише ті дані, які запросив виш, а не переподавати документ заново.

Що треба знати вступнику

Вступнику перед підтвердженням заяви важливо ретельно перевірити вказані дані:

заклади освіти;

спеціальність;

бюджет чи контракт;

пріоритетність;

номер телефону;

власне фото.

Як наголошують фахівці, після подання цих даних заява потрапляє до системи й отримує статус "Зареєстровано". На цьому етапі її ще можна скасувати без втрати пріоритетності до завершення строків подачі.

"Якщо заяву скасовано до того, як її опрацював заклад освіти, вступник може подати нову з такою самою пріоритетністю в межах установленого ліміту та строків подання", - зазначають у МОН.

Що означає статус "Потребує уточнення"

Згодом заяву розглядає приймальна комісія. Після перевірки її статус може змінитися на "Зареєстровано у закладі освіти" або "Потребує уточнення вступником". У разі появи останнього статусу важливо відкрити повідомлення від вишу.

"Там буде вказано, що саме треба уточнити, як це зробити і до якої дати. Важливо, що уточнення не означає, що заяву можна заповнити заново - вступник подає лише ті дані, які запросила приймальна комісія", - пояснюють фахівці.

Наслідки скасування після реєстрації у закладі

Якщо ж заява вже має статус "Зареєстровано у закладі освіти", її скасування матиме інші наслідки. Нову заяву замість неї подати вже не можна, як і використати той самий номер пріоритетності для іншого вибору.

Головна порада для вступників - регулярно перевіряти статуси в електронному кабінеті, щоб вчасно відреагувати на запити вишів. Усі дії зі скасування доступні лише до завершення строку прийому заяв, тому кожен крок варто зважувати заздалегідь.