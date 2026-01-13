Вступ-2026 за новими правилами: що готує МОН для майбутніх студентів

Міністерство освіти і науки винесло на обговорення нові правила вступу до вишів у 2026 році. У документі прописано, як проходитиме вступна кампанія, які вимоги висуватимуть до абітурієнтів та які зміни чекають на майбутніх студентів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Вступ на бакалаврат та до медичної магістратури у 2026 році відбуватиметься на основі результатів Національного мультипредметного тесту або співбесіди - для вступників, які мають пільги.
Структура НМТ залишається незмінною третій рік поспіль. Абітурієнти складатимуть тести з чотирьох предметів.
Обовʼязкові:
Один предмет на вибір:
У 2026 році підвищується мінімальний бал, необхідний для допуску до вступу:
Саме ці результати відповідатимуть 100 рейтинговим балам - мінімуму, з яким абітурієнт має право брати участь у конкурсі.
Вступники зможуть використовувати:
Для мистецьких і спортивних спеціальностей, окрім НМТ, обовʼязковим залишається творчий конкурс у закладі освіти. Його роль у 2026 році посилюється: для мистецьких спеціальностей застосовуватиметься ваговий коефіцієнт 0,7
Крім того, всі вступники, які складатимуть творчі чи інші вступні випробування, погоджуватимуться на відеофіксацію іспитів. Записи зберігатимуться та можуть бути оприлюднені протягом року.
У 2026 році всі вступники братимуть участь у конкурсі за єдиною формулою розрахунку конкурсного бала. Вона включатиме:
До участі у конкурсі на бюджетні місця допускатимуть вступників з конкурсним балом не менше 130.
Для низки популярних спеціальностей планка значно вища - не менше 150 балів. Йдеться про:
У 2026 році держава зберігає всі чинні квоти та пільгові категорії вступників, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.
Водночас МОН запроваджує важливе уточнення: частина пільговиків зможе самостійно обирати підставу вступу - складати НМТ або проходити співбесіду у виші.
Однак є суттєвий нюанс. Якщо такий вступник складатиме НМТ і не подолає пороговий бал хоча б з одного предмета, він втрачає право на бюджет. У цьому разі він зможе пройти співбесіду, але матиме можливість вступити лише на контракт.
До цієї категорії належать:
Однією з ключових новацій вступної кампанії 2026 року є скасування мотиваційних листів та зменшення кількості заяв.
Як і раніше, з 1 липня до 15 жовтня вступник має створити електронний кабінет, через який подаватиме заяви, відстежуватиме перебіг кампанії та підтверджуватиме рекомендації.
У 2026 році абітурієнт зможе подати до 12 заяв, з яких не більше 5 - на бюджет.
Усім заявам - і на бюджет, і на контракт - необхідно присвоїти пріоритети від 1 до 12, де 1 - найвищий рівень бажання вступити саме до цього закладу.
Водночас МОН радить тим, хто планує брати участь у додаткових хвилях контрактного набору, залишити кілька заяв невикористаними в основний період, адже 12 - це загальна гранична кількість заяв до 15 жовтня.
Рекомендації до зарахування вступники, які подали заяви в основний період, отримають за алгоритмом адресного розміщення.
Списки рекомендованих на бюджет і контракт з’являться в електронних кабінетах не пізніше 6 серпня.
До 18:00 9 серпня вступники мають:
Зарахування відбудеться не пізніше 11 серпня.
Після включення до наказу про зарахування всі інші заяви автоматично деактивуються. За потреби їх можна буде повторно активувати через електронний кабінет або в приймальній комісії.
Вступники, які складуть НМТ на 140-150+ балів і вступлять на контракт, зможуть претендувати на державний грант на здобуття вищої освіти.
Ця підтримка може частково або повністю покрити вартість навчання.
Розмір гранту залежатиме від:
Читайте також про те, що МОН хоче спростити вступ у виші для українських випускників, які здобули освіту за кордоном. У 2026 році пропонують визнавати результати національних випускних іспитів європейських країн замість НМТ.
Раніше ми писали про те, що МОН планує запровадити єдиний прохідний поріг для вступу в аспірантуру уже в 2026 році. Відповідна норма міститься у проекті Порядку прийому до закладів вищої освіти, який винесли на обговорення.