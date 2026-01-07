ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

НМТ не обов'язкове: МОН готує зміни для українських вступників з-за кордону

Середа 07 січня 2026 14:05
UA EN RU
НМТ не обов'язкове: МОН готує зміни для українських вступників з-за кордону МОН планує спростити вступ для українських випускників з-за кордону (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

МОН хоче спростити вступ у виші для українських випускників, які здобули освіту за кордоном. У 2026 році пропонують визнавати результати національних випускних іспитів європейських країн замість НМТ.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

За що зараховуватимуть бали

Проект Порядку прийому до вишів, який винесено на громадське обговорення, передбачає, що оцінки за національні випускні іспити замінюватимуть результати НМТ.

Вступна комісія кожного університету ухвалюватиме рішення про визнання таких результатів.

Методичні рекомендації та строки

Процедура буде унормована на основі Методичних рекомендацій МОН, які затвердять пізніше.

Результати національних випускних іспитів за кордоном можна буде використовувати протягом року після отримання документів про завершення школи.

Нові можливості для випускників

Очікується, що зміни полегшать шлях до українських вишів для школярів за кордоном і дозволять уникнути дублювання випускних та вступних іспитів.

Додамо також, що публічне обговорення проекту МОН щодо умов вступу у 2026 році триватиме до 16 січня.

Читайте також про те, що Міністерство освіти і науки планує запровадити єдиний прохідний поріг для вступу в аспірантуру уже в 2026 році. Відповідна норма міститься у проекті Порядку прийому до закладів вищої освіти, який винесли на обговорення.

Раніше ми писали про те, що МОН заявило про початок зимової вступної кампанії на "нульовий курс" - підготовчий етап для майбутніх абітурієнтів. Перші студенти розпочнуть навчання вже у січні 2026 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
МОН Вступна кампанія НМТ
Новини
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка