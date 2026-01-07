НМТ не обов'язкове: МОН готує зміни для українських вступників з-за кордону
МОН хоче спростити вступ у виші для українських випускників, які здобули освіту за кордоном. У 2026 році пропонують визнавати результати національних випускних іспитів європейських країн замість НМТ.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
За що зараховуватимуть бали
Проект Порядку прийому до вишів, який винесено на громадське обговорення, передбачає, що оцінки за національні випускні іспити замінюватимуть результати НМТ.
Вступна комісія кожного університету ухвалюватиме рішення про визнання таких результатів.
Методичні рекомендації та строки
Процедура буде унормована на основі Методичних рекомендацій МОН, які затвердять пізніше.
Результати національних випускних іспитів за кордоном можна буде використовувати протягом року після отримання документів про завершення школи.
Нові можливості для випускників
Очікується, що зміни полегшать шлях до українських вишів для школярів за кордоном і дозволять уникнути дублювання випускних та вступних іспитів.
Додамо також, що публічне обговорення проекту МОН щодо умов вступу у 2026 році триватиме до 16 січня.
Читайте також про те, що Міністерство освіти і науки планує запровадити єдиний прохідний поріг для вступу в аспірантуру уже в 2026 році. Відповідна норма міститься у проекті Порядку прийому до закладів вищої освіти, який винесли на обговорення.
Раніше ми писали про те, що МОН заявило про початок зимової вступної кампанії на "нульовий курс" - підготовчий етап для майбутніх абітурієнтів. Перші студенти розпочнуть навчання вже у січні 2026 року.