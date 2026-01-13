Поступление-2026 по новым правилам: что готовит МОН для будущих студентов

Как будет проходить отбор

Поступление на бакалавриат и в медицинскую магистратуру в 2026 году будет происходить на основе результатов Национального мультипредметного теста или собеседования - для абитуриентов, имеющих льготы.

Структура НМТ остается неизменной третий год подряд. Абитуриенты будут сдавать тесты по четырем предметам.

Обязательные:

украинский язык

математика

история Украины

Один предмет на выбор:

украинская литература

география

биология

физика

химия

английский, немецкий, французский или испанский язык

Пороговые баллы вырастут

В 2026 году повышается минимальный балл, необходимый для допуска к поступлению:

украинский язык - с 7 до 8 тестовых баллов

история Украины - с 8 до 9 баллов

Именно эти результаты будут соответствовать 100 рейтинговым баллам - минимуму, с которым абитуриент имеет право участвовать в конкурсе.

Какие сертификаты действуют

Поступающие смогут использовать:

результаты НМТ 2026 года

или сертификаты НМТ 2023-2025 годов

или результаты национальных выпускных экзаменов после школы в странах ЕС

Творческие конкурсы усилят

Для художественных и спортивных специальностей, кроме НМТ, обязательным остается творческий конкурс в учебном заведении. Его роль в 2026 году усиливается: для художественных специальностей будет применяться весовой коэффициент 0,7

Кроме того, все абитуриенты, которые будут сдавать творческие или другие вступительные испытания, будут соглашаться на видеофиксацию экзаменов. Записи будут храниться и могут быть обнародованы в течение года.

Как будут считать балл

В 2026 году все поступающие будут участвовать в конкурсе по единой формуле расчета конкурсного балла. Она будет включать:

весовые коэффициенты предметов НМТ

вес творческого конкурса

региональный коэффициент

отраслевой коэффициент

+15 баллов за успешное прохождение "нулевого курса" в вузе, в который подается заявление

Минимум для бюджета

К участию в конкурсе на бюджетные места будут допускать абитуриентов с конкурсным баллом не менее 130.

Для ряда популярных специальностей планка значительно выше - не менее 150 баллов. Речь идет о:

C1 "Экономика и международные экономические отношения"

C3 "Международные отношения"

D4 "Публичное управление и администрирование"

D8 "Право"

D9 "Международное право"

I1 "Стоматология"

I2 "Медицина"

I3 "Педиатрия"

I4 "Медицинская психология"

I8 "Фармация"

В 2026 году возрастет роль творческого конкурса при поступлении (фото: Getty Images)

Льготы: новые правила

В 2026 году государство сохраняет все действующие квоты и льготные категории абитуриентов, в частности для жителей временно оккупированных территорий.

В то же время МОН вводит важное уточнение: часть льготников сможет самостоятельно выбирать основание поступления - сдавать НМТ или проходить собеседование в вузе.

Однако есть существенный нюанс. Если такой абитуриент будет сдавать НМТ и не преодолеет пороговый балл хотя бы по одному предмету, он теряет право на бюджет. В этом случае он сможет пройти собеседование, но будет иметь возможность поступить только на контракт.

К этой категории относятся:

пострадавшие участники Революции Достоинства

лица с инвалидностью вследствие войны

участники боевых действий

поступающие, которые планируют учиться на контракте по другой специальности на основе бакалавра или магистра

Без мотивационных писем

Одной из ключевых новаций вступительной кампании 2026 года является отмена мотивационных писем и уменьшение количества заявлений.

Как и раньше, с 1 июля до 15 октября абитуриент должен создать электронный кабинет, через который будет подавать заявления, отслеживать ход кампании и подтверждать рекомендации.

Сколько заявлений можно

В 2026 году абитуриент сможет подать до 12 заявлений, из которых не более 5 - на бюджет.

Всем заявлениям - и на бюджет, и на контракт - необходимо присвоить приоритеты от 1 до 12, где 1 - самый высокий уровень желания поступить именно в это заведение.

В то же время МОН советует тем, кто планирует участвовать в дополнительных волнах контрактного набора, оставить несколько заявлений неиспользованными в основной период, ведь 12 - это общее предельное количество заявлений до 15 октября.

Ключевые даты зачисления

Рекомендации к зачислению абитуриенты, подавшие заявления в основной период, получат по алгоритму адресного размещения.

Списки рекомендованных на бюджет и контракт появятся в электронных кабинетах не позднее 6 августа.

До 18:00 9 августа абитуриенты должны:

подтвердить выбор места обучения

выполнить требования к зачислению

заключить договор об обучении

Зачисление состоится не позднее 11 августа.

После включения в приказ о зачислении все другие заявления автоматически деактивируются. При необходимости их можно будет повторно активировать через электронный кабинет или в приемной комиссии.

Гранты для контрактников

Абитуриенты, которые сдадут НМТ на 140-150+ баллов и поступят на контракт, смогут претендовать на государственный грант на получение высшего образования.

Эта поддержка может частично или полностью покрыть стоимость обучения.

Размер гранта будет зависеть от: