Поступление-2026 по новым правилам: что готовит МОН для будущих студентов

Министерство образования и науки вынесло на обсуждение новые правила поступления в вузы в 2026 году. В документе прописано, как будет проходить вступительная кампания, какие требования будут выдвигать к абитуриентам и какие изменения ждут будущих студентов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Поступление на бакалавриат и в медицинскую магистратуру в 2026 году будет происходить на основе результатов Национального мультипредметного теста или собеседования - для абитуриентов, имеющих льготы.
Структура НМТ остается неизменной третий год подряд. Абитуриенты будут сдавать тесты по четырем предметам.
Обязательные:
Один предмет на выбор:
В 2026 году повышается минимальный балл, необходимый для допуска к поступлению:
Именно эти результаты будут соответствовать 100 рейтинговым баллам - минимуму, с которым абитуриент имеет право участвовать в конкурсе.
Поступающие смогут использовать:
Для художественных и спортивных специальностей, кроме НМТ, обязательным остается творческий конкурс в учебном заведении. Его роль в 2026 году усиливается: для художественных специальностей будет применяться весовой коэффициент 0,7
Кроме того, все абитуриенты, которые будут сдавать творческие или другие вступительные испытания, будут соглашаться на видеофиксацию экзаменов. Записи будут храниться и могут быть обнародованы в течение года.
В 2026 году все поступающие будут участвовать в конкурсе по единой формуле расчета конкурсного балла. Она будет включать:
К участию в конкурсе на бюджетные места будут допускать абитуриентов с конкурсным баллом не менее 130.
Для ряда популярных специальностей планка значительно выше - не менее 150 баллов. Речь идет о:
В 2026 году государство сохраняет все действующие квоты и льготные категории абитуриентов, в частности для жителей временно оккупированных территорий.
В то же время МОН вводит важное уточнение: часть льготников сможет самостоятельно выбирать основание поступления - сдавать НМТ или проходить собеседование в вузе.
Однако есть существенный нюанс. Если такой абитуриент будет сдавать НМТ и не преодолеет пороговый балл хотя бы по одному предмету, он теряет право на бюджет. В этом случае он сможет пройти собеседование, но будет иметь возможность поступить только на контракт.
К этой категории относятся:
Одной из ключевых новаций вступительной кампании 2026 года является отмена мотивационных писем и уменьшение количества заявлений.
Как и раньше, с 1 июля до 15 октября абитуриент должен создать электронный кабинет, через который будет подавать заявления, отслеживать ход кампании и подтверждать рекомендации.
В 2026 году абитуриент сможет подать до 12 заявлений, из которых не более 5 - на бюджет.
Всем заявлениям - и на бюджет, и на контракт - необходимо присвоить приоритеты от 1 до 12, где 1 - самый высокий уровень желания поступить именно в это заведение.
В то же время МОН советует тем, кто планирует участвовать в дополнительных волнах контрактного набора, оставить несколько заявлений неиспользованными в основной период, ведь 12 - это общее предельное количество заявлений до 15 октября.
Рекомендации к зачислению абитуриенты, подавшие заявления в основной период, получат по алгоритму адресного размещения.
Списки рекомендованных на бюджет и контракт появятся в электронных кабинетах не позднее 6 августа.
До 18:00 9 августа абитуриенты должны:
Зачисление состоится не позднее 11 августа.
После включения в приказ о зачислении все другие заявления автоматически деактивируются. При необходимости их можно будет повторно активировать через электронный кабинет или в приемной комиссии.
Абитуриенты, которые сдадут НМТ на 140-150+ баллов и поступят на контракт, смогут претендовать на государственный грант на получение высшего образования.
Эта поддержка может частично или полностью покрыть стоимость обучения.
Размер гранта будет зависеть от:
