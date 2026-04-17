Вступ-2026: коли реєструватись на творчий конкурс і для кого його скасували

Головне: Терміни реєстрації. Прийом заяв на творчий конкурс зі вступом на бюджет триває з 3 до 10 липня, на контракт - до 25 липня.

Як зареєструватися на конкурс

Брати участь у випробуваннях можуть особи з повною загальною середньою освітою. Заяви подаються через особисті електронні кабінети вступників. Подання у паперовій формі дозволяється лише за умови відсутності кабінету.

Для допуску до конкурсу абітурієнт обов'язково має пред'явити оригінал документа, що посвідчує особу.

Важливо, що деякі університети можуть обмежувати кількість місць на творчі конкурси, тому потрібно реєструватись завчасно і дочекатись підтвердження на вибрану дату. Воно має прийти в особистий кабінет вступника.

Графік проведення випробувань

Творчі конкурси організовуються у кілька потоків:

Виключно контракт: додаткові сесії можуть проводитися до 1 серпня.

Конкретні дати та перелік документів заклади вищої освіти оприлюднюють на своїх офіційних вебсайтах.

Особливості дистанційного формату

У 2026 році проходити творчий конкурс онлайн дозволено лише:

військовослужбовцям;

спортсменам, які перебувають на змаганнях за кордоном;

вступникам на ТОТ;

тим, хто складав НМТ-2026 за кордоном.

Для кого скасували творчий конкурс

Цьогоріч МОН скасувало творчий конкурс на культурознавчі спеціальності, однак він залишився для абітурієнтів мистецьких напрямків.

А саме:

Архітектура та містобудування;

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (зокрема звукорежисура);

Дизайн, декоративне мистецтво та ремесла;

Образотворче мистецтво та реставрація (візуальні мистецтва);

Музичне та перформативне мистецтва.

Окрім того, для них зросте його ваговий коефіцієнт при розрахунку конкурсного балу з 0,6 до 0,7.

Оцінювання та відеофіксація

Виші зобов’язані забезпечити відеозапис конкурсу (мінімум з двох камер) та зберігати матеріали протягом року. Програми та критерії оцінювання мають бути опубліковані на сайтах закладів заздалегідь.

Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше наступного дня після іспиту. Дізнатися свій бал можна на сайті закладу або в системі ЄДЕБО.