Вступ-2026: коли реєструватись на творчий конкурс і для кого його скасували

Для вступу на низку спеціальностей у 2026 році абітурієнтам необхідно пройти творчий конкурс. Це випробування передбачає очну перевірку здібностей вступника протягом одного дня.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
Брати участь у випробуваннях можуть особи з повною загальною середньою освітою. Заяви подаються через особисті електронні кабінети вступників. Подання у паперовій формі дозволяється лише за умови відсутності кабінету.
Для допуску до конкурсу абітурієнт обов'язково має пред'явити оригінал документа, що посвідчує особу.
Важливо, що деякі університети можуть обмежувати кількість місць на творчі конкурси, тому потрібно реєструватись завчасно і дочекатись підтвердження на вибрану дату. Воно має прийти в особистий кабінет вступника.
Творчі конкурси організовуються у кілька потоків:
Конкретні дати та перелік документів заклади вищої освіти оприлюднюють на своїх офіційних вебсайтах.
У 2026 році проходити творчий конкурс онлайн дозволено лише:
Цьогоріч МОН скасувало творчий конкурс на культурознавчі спеціальності, однак він залишився для абітурієнтів мистецьких напрямків.
А саме:
Окрім того, для них зросте його ваговий коефіцієнт при розрахунку конкурсного балу з 0,6 до 0,7.
Виші зобов’язані забезпечити відеозапис конкурсу (мінімум з двох камер) та зберігати матеріали протягом року. Програми та критерії оцінювання мають бути опубліковані на сайтах закладів заздалегідь.
Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше наступного дня після іспиту. Дізнатися свій бал можна на сайті закладу або в системі ЄДЕБО.
