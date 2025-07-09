Боротьба за місце: що треба знати про творчі конкурси, аби не пролетіти зі вступом

В Україні стартували вступні творчі конкурси . Вони проходитимуть у дві сесії - перша для змагання за бюджетні місця і контрактні, друга - лише за контрактні. Реєстрація на конкурси триває, але у деяких ВНЗ кількість місць обмежена, тож краще поспішити із подачею заявки.

РБК-Україна розповідає, які нюанси про творчі конкурси треба знати абітурієнтам, аби вдало їх пройти.

Коли закривають реєстрацію на творчі конкурси

Конкурси повинні проходити абітурієнти, які вступають на творчі спеціальності. Наприклад, архітектуру, дизайн тощо.

Подати заяву на участь у творчому конкурсі можна в особистому кабінеті вступника:

на бюджет до 18:00 10 липня;

для вступу виключно на контракт - до 25 липня.

Боротьба за участь: кількість місць у творчих конкурсах обмежена

Кількість місць для участі у творчих конкурсах у деяких закладах може бути обмежена, оскільки ЗВО мають право самостійно організовувати проведення конкурсів, у тому числі визначати кількість сесій, їхній графік, а також технічну місткість кожної з них.

"Це питання належить до сфери академічної автономії ЗВО, яку гарантує законодавство про вищу освіту", - пояснили у МОН в коментарі РБК-Україна.

Також у відомстві пояснили, що творчі конкурси вимагають особистої участі вступника, спеціально підготовлених приміщень та роботи фахових комісій.

"Це означає, що кожна сесія має фізичні межі щодо кількості учасників, яких реально можна оцінити за день. У межах одного потоку не може бути довільної кількості учасників - викладачі, які проводять конкурси, не можуть працювати цілодобово", - зазначили у МОН.

Зазначимо, що цьогоріч ажіотаж простежується у Національному університеті "Львівська політехніка". Там на спеціальності "архітектура та містобудування" ввели додатковий день для конкурсу, оскільки на заплановані дати швидко набрались учасники.

Як перевірити актуальність заявок на конкурси

При подачі заявок слід перевіряти їх статус в особистому кабінеті вступника. Обробка інформації займає певний час. Важливо, що система реєстрації технічно не блокує можливість подати заявку навіть після заповнення місць, адже ЗВО має право додатково відкрити нові сесії або скоригувати графік.

"Якщо така можливість виникає - абітурієнт отримує підтвердження про участь або пропозицію обрати іншу дату", - заявили експерти.

Абітурієнтам, які випробовуватимуть свої вміння у кількох вишах, слід узгодити участь у творчих конкурсах. Якщо дата співпаде - доведеться ставити пріоритет.

"Вступники на творчі спеціальності мають бути готові до певної гнучкості в організації своєї участі. Як і в попередні роки, строки проведення творчих конкурсів розраховані на реальні можливості закладів і потребу в доброчесному оцінюванні до старту подання заяв на бюджет", - пояснили в МОН.

Зазначимо також, що реєстрація на творчий конкурс не є реєстрацією на вступ - на вступ потрібно подавати окрему заявку.

Заявки на участь у конкурсі мають отримати статус "підтверджено" або "скасовано" (скриншот)

Де шукати результати конкурсів

Програми творчих конкурсів оприлюднюють на сайтах ВНЗ. За підсумками творчого конкурсу вступник отримує оцінку за шкалою від 100 до 200 балів (з кроком в один бал) або ж ухвалюється рішення про незадовільну оцінку результатів ("незадовільно").

Результати конкурсу мають бути оцінені та оприлюднені не пізніше наступного дня після його проведення. Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного і регіонального замовлення, а також інформація про досягнення мінімального прохідного бала публікують на офіційних сайтах закладів вищої освіти.