Вступ-2026: де шукати рейтинг абітурієнтів, щоб оцінити свої шанси на бюджет

Під час вступної кампанії 2026 року абітурієнти можуть відстежувати свою позицію в рейтингу, конкурсні бали та статуси заяв на офіційних онлайн-платформах.
РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа" розповідає, де шукати актуальну інформацію та як користуватися сервісами.
Головне:
Найбільш надійними джерелами даних, які оновлюються на основі Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО), є:
Окрім офіційних списків, вступники можуть скористатися такими інструментами:
Рейтингові списки публікуються за кожною спеціальністю окремо в період подання заяв та зарахування (з 19 липня до 1 серпня). У них зазначаються:
Для стратегічного планування вступу на сайті Вступ.ОСВІТА.UA можна переглянути статистичні дані за минулі роки. Це допоможе оцінити прохідні бали на бюджет та контракт і спрогнозувати власні шанси на вступ у поточному році.
Читайте також про те, що 19 липня в Україні стартував прийом заяв для вступу на бакалаврат. Цьогоріч абітурієнти мають можливість подати 10 заяв, із них - 5 на бюджет. Це можна зробити до 18.00 1 серпня.
Раніше ми писали про те, що для більшості спеціальностей для вступу на бюджет потрібно щонайменше 130 балів, а для елітних напрямів (право, медицина, міжнародні відносини) - 150 балів як на бюджет, так і на контракт. Абітурієнти можуть самостійно розрахувати свій конкурсний бал за допомогою спеціального калькулятора.