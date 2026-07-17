Рейтинг вишів 2026: КНУ Шевченка знову лідер, хто ще увійшов до десятки найкращих

Оприлюднили щорічний консолідований рейтинг ЗВО України. У 2026-му до переліку увійшли 240 університетів з усіх регіонів. Лідером вже десять років поспіль залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Освіта.юа ".

Головне: Незмінний лідер: Київський національний університет імені Тараса Шевченка вкотре очолив консолідований рейтинг закладів вищої освіти України.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка вкотре очолив консолідований рейтинг закладів вищої освіти України. Методологія: Рейтинг сформовано на основі трьох ключових показників - "Топ-200 Україна", даних "Scopus" та показників "Бал НМТ на контракт", що забезпечує комплексну оцінку якості освіти.

Рейтинг сформовано на основі трьох ключових показників - "Топ-200 Україна", даних "Scopus" та показників "Бал НМТ на контракт", що забезпечує комплексну оцінку якості освіти. Масштаб: До загального списку 2026 року увійшло 240 університетів, що дозволяє відстежити освітні тенденції в усіх регіонах країни.

До загального списку 2026 року увійшло 240 університетів, що дозволяє відстежити освітні тенденції в усіх регіонах країни. Конкуренція: Перша десятка демонструє стабільно високі позиції столичних та львівських вишів, які залишаються основними центрами академічного впливу в Україні.

Як формували рейтинг

Консолідований показник базується на даних трьох найбільш авторитетних для експертів та медіа досліджень:

"Топ-200 Україна";

"Scopus";

"Бал НМТ на контракт".

Кожен із цих рейтингів використовує власні критерії, тому підсумковий список є узагальненням, що дає найбільш повну картину ефективності освітніх закладів.

Топ-10 університетів України у 2026 році

Десятка лідерів:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний університет "Львівська політехніка"

НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Перша двадцятка рейтингу охоплює університети з 11 українських міст, зокрема Києва, Львова, Харкова, Одеси, Сум та інших.

Найкращим мистецьким закладом визнано Київський національний університет культури і мистецтв, а серед приватних університетів першість утримує Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП).