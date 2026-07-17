Рейтинг вишів 2026: КНУ Шевченка знову лідер, хто ще увійшов до десятки найкращих
Оприлюднили щорічний консолідований рейтинг ЗВО України. У 2026-му до переліку увійшли 240 університетів з усіх регіонів. Лідером вже десять років поспіль залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
- Незмінний лідер: Київський національний університет імені Тараса Шевченка вкотре очолив консолідований рейтинг закладів вищої освіти України.
- Методологія: Рейтинг сформовано на основі трьох ключових показників - "Топ-200 Україна", даних "Scopus" та показників "Бал НМТ на контракт", що забезпечує комплексну оцінку якості освіти.
- Масштаб: До загального списку 2026 року увійшло 240 університетів, що дозволяє відстежити освітні тенденції в усіх регіонах країни.
- Конкуренція: Перша десятка демонструє стабільно високі позиції столичних та львівських вишів, які залишаються основними центрами академічного впливу в Україні.
Як формували рейтинг
Консолідований показник базується на даних трьох найбільш авторитетних для експертів та медіа досліджень:
- "Топ-200 Україна";
- "Scopus";
- "Бал НМТ на контракт".
Кожен із цих рейтингів використовує власні критерії, тому підсумковий список є узагальненням, що дає найбільш повну картину ефективності освітніх закладів.
Топ-10 університетів України у 2026 році
Десятка лідерів:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Національний університет "Львівська політехніка"
- НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
- Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
- Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
- Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Перша двадцятка рейтингу охоплює університети з 11 українських міст, зокрема Києва, Львова, Харкова, Одеси, Сум та інших.
Найкращим мистецьким закладом визнано Київський національний університет культури і мистецтв, а серед приватних університетів першість утримує Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП).
Раніше ми ділились щорічним рейтингом "ТОП-200 Україна 2026". Цьогоріч лідером вперше визнали Національний університет "Львівська політехніка".
Читайте також про те, хто увійшов до рейтингу найкращих університетів за показниками Scopus 2026.