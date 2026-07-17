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Рейтинг вишів 2026: КНУ Шевченка знову лідер, хто ще увійшов до десятки найкращих

08:07 17.07.2026 Пт
2 хв
У топ-10 ВНЗ потрапили одразу чотири київські виші
aimg Василина Копитко
Рейтинг вишів 2026: КНУ Шевченка знову лідер, хто ще увійшов до десятки найкращих Консолідований рейтинг базується на трьох найбільш авторитетних дослідженнях (фото: facebook.com kyiv.university)
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Оприлюднили щорічний консолідований рейтинг ЗВО України. У 2026-му до переліку увійшли 240 університетів з усіх регіонів. Лідером вже десять років поспіль залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Головне:

  • Незмінний лідер: Київський національний університет імені Тараса Шевченка вкотре очолив консолідований рейтинг закладів вищої освіти України.
  • Методологія: Рейтинг сформовано на основі трьох ключових показників - "Топ-200 Україна", даних "Scopus" та показників "Бал НМТ на контракт", що забезпечує комплексну оцінку якості освіти.
  • Масштаб: До загального списку 2026 року увійшло 240 університетів, що дозволяє відстежити освітні тенденції в усіх регіонах країни.
  • Конкуренція: Перша десятка демонструє стабільно високі позиції столичних та львівських вишів, які залишаються основними центрами академічного впливу в Україні.

Як формували рейтинг

Консолідований показник базується на даних трьох найбільш авторитетних для експертів та медіа досліджень:

  • "Топ-200 Україна";
  • "Scopus";
  • "Бал НМТ на контракт".

Кожен із цих рейтингів використовує власні критерії, тому підсумковий список є узагальненням, що дає найбільш повну картину ефективності освітніх закладів.

Читайте також: 22 українські виші увійшли до престижного світового рейтингу THE 2026: хто у списку

Топ-10 університетів України у 2026 році

Десятка лідерів:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Національний університет "Львівська політехніка"
  • НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Перша двадцятка рейтингу охоплює університети з 11 українських міст, зокрема Києва, Львова, Харкова, Одеси, Сум та інших.

Найкращим мистецьким закладом визнано Київський національний університет культури і мистецтв, а серед приватних університетів першість утримує Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП).

Раніше ми ділились щорічним рейтингом "ТОП-200 Україна 2026". Цьогоріч лідером вперше визнали Національний університет "Львівська політехніка".

Читайте також про те, хто увійшов до рейтингу найкращих університетів за показниками Scopus 2026.

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