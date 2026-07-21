Поступление-2026: где искать рейтинг абитуриентов, чтобы оценить свои шансы на бюджет

Главное: Где искать: Рейтинговые списки поступающих в 2026 году публикуются на сайте информационной системы Вступ.ОСВІТА.UA.

Рейтинговые списки поступающих в 2026 году публикуются на сайте информационной системы Вступ.ОСВІТА.UA. Источник данных: Вся информация автоматически подтягивается с ЕДЕБО и обновляется ежесуточно.

Вся информация автоматически подтягивается с ЕДЕБО и обновляется ежесуточно. Период публикации: Списки по каждой специальности доступны с 19 июля до завершения зачисления.

Списки по каждой специальности доступны с 19 июля до завершения зачисления. Что можно узнать: Конкурсные баллы, результаты экзаменов, текущие статусы заявлений и проходные баллы прошлых лет для оценки собственных шансов.

Конкурсные баллы, результаты экзаменов, текущие статусы заявлений и проходные баллы прошлых лет для оценки собственных шансов. Дополнительно: Платформа позволяет просматривать полную информацию об выбранном вузе, включая программы подготовки, контакты приемных комиссий и стоимость обучения.

Главные платформы для мониторинга

Самые надежные источники данных, которые обновляют на основе Единой государственной базы по вопросам образования (ЕДЕБО), являются:

Вступ.ОСВІТА.UA - основной агрегатор, где публикуются рейтинговые списки всех учреждений высшего и профессионального высшего образования Украины. Как пользоваться: выбираете регион, учебное заведение и специальность. Вы получите полный список абитуриентов с их конкурсными баллами, результатами экзаменов и статусами заявлений в реальном времени.

- основной агрегатор, где публикуются рейтинговые списки всех учреждений высшего и профессионального высшего образования Украины. выбираете регион, учебное заведение и специальность. Вы получите полный список абитуриентов с их конкурсными баллами, результатами экзаменов и статусами заявлений в реальном времени. Система ЕДЕБО - официальный государственный ресурс. Здесь можно найти подробную информацию о конкурсных предложениях и статусе каждого поданного заявления.

Дополнительные возможности

Кроме официальных списков, поступающие могут воспользоваться следующими инструментами:

Сайты университетов: Большинство вузов дублируют рейтинговые списки на собственных официальных сайтах (обычно в разделах "Введение" или "Приемная комиссия"). Это удобно, если вы хотите проверить данные только одного конкретного учебного заведения.

Большинство вузов дублируют рейтинговые списки на собственных официальных сайтах (обычно в разделах "Введение" или "Приемная комиссия"). Это удобно, если вы хотите проверить данные только одного конкретного учебного заведения. Посторонние сервисы (например, AcademHub): позволяют выполнить быстрый поиск абитуриентов по фамилии и инициалам. Система мгновенно подтягивает все заявления, конкурсные баллы и позиции в рейтингах с официальной базы.

Что можно узнать из рейтингов

Рейтинговые списки публикуются по каждой специальности в период подачи заявлений и зачисления (с 19 июля по 1 августа). В них указываются:

Конкурсные баллы абитуриентов.

Результаты вступительных экзаменов и сертификатов НМТ.

Статус заявления (например, "Допущен к конкурсу", "Рекомендовано к зачислению" и т.п.).

Для стратегического планирования поступления на сайте Вступ.ОСВІТА.UA можно просмотреть статистические данные за прошлые годы. Это поможет оценить проходные баллы на бюджет и контракт и спрогнозировать свои шансы на вступление в текущем году.