Поступление-2026: где искать рейтинг абитуриентов, чтобы оценить свои шансы на бюджет

Во время вступительной кампании 2026 года абитуриенты могут отслеживать свою позицию в рейтинге, конкурсные баллы и статусы заявлений на официальных онлайн-платформах.
РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа" рассказывает, где искать актуальную информацию и как пользоваться сервисами.
Главное:
Самые надежные источники данных, которые обновляют на основе Единой государственной базы по вопросам образования (ЕДЕБО), являются:
Кроме официальных списков, поступающие могут воспользоваться следующими инструментами:
Рейтинговые списки публикуются по каждой специальности в период подачи заявлений и зачисления (с 19 июля по 1 августа). В них указываются:
Для стратегического планирования поступления на сайте Вступ.ОСВІТА.UA можно просмотреть статистические данные за прошлые годы. Это поможет оценить проходные баллы на бюджет и контракт и спрогнозировать свои шансы на вступление в текущем году.
Читайте также, что 19 июля в Украине стартовал прием заявлений для поступления на бакалавриат. В этом году у абитуриентов есть возможность подать 10 заявлений, из них - 5 на бюджет. Это можно сделать до 18:00 1 августа.
Ранее мы писали о том, что для большинства специальностей для поступления на бюджет нужно не менее 130 баллов, а для элитных направлений (право, медицина, международные отношения) - 150 баллов как на бюджет, так и на контракт. Абитуриенты могут самостоятельно рассчитать свой конкурсный балл с помощью специального калькулятора.