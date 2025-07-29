Вступ-2025 без черг і тестів? Як подати заяву до профтеху онлайн і кому можуть відмовити

У 2025 році вступники до закладів професійної (професійно-технічної) освіти можуть подавати заяви двома способами - особисто (у тому чи іншому навчальному закладі) або ж онлайн (через електронний кабінет).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію офіційного Telegram-каналу Міністерства освіти й науки України "МОНограм".
Українцям нагадали, що сьогодні для вступу до профтехів не потрібно складати національний мультипредметний тест (НМТ).
Натомість є конкурсний добір, етапи якого кожний заклад освіти визначає самостійно.
Для того, щоб подати заяву на вступ до профтеху онлайн, необхідно скористатись електронним кабінетом:
Далі необхідно зазначити:
Впродовж 15 хвилин після цього електронний кабінет потрібно активувати - за відповідним посиланням на пошті.
Крім того, необхідно додати:
"Оберіть із переліку спеціальні умови вступу, якщо маєте документи, що це підтверджують, і готові надати їх закладу освіти", - порадили в МОН.
Після реєстрації та активації електронного кабінету вступника, потрібно перейти в модуль "Подача заяв":
"Зверніть увагу: подати заяви можна не більш як до 5 закладів", - наголосили в МОН.
Після цього необхідно стежити за оновленнями статусів заяв в електронному кабінеті.
Коли заява отримає статус "Рекомендовано до зарахування" (на бюджет чи контракт), потрібно буде виконати вимоги до зарахування, передбачені Правилами прийому закладу освіти.
Згідно з інформацією Міністерства освіти й науки, в цілому реєстрація електронних кабінетів вступників доступна у період з 25 червня до 1 вересня 2025 року.
Подання заяв і зарахування - також відбувається до 1 вересня.
Наголошується водночас, що конкретні дати приймання заяв та зарахування встановлює кожен заклад освіти.
"Тож варто орієнтуватися на його Правила прийому та конкурсні пропозиції, що відображаються в електронному кабінеті", - порадили вступникам.
Згідно з інформацією МОН України, онлайн-вступ до закладів професійної освіти можливий тільки:
Насамкінець українцям пояснили, що не зможуть вступити на первинну професійну освіту та зареєструвати електронний кабінет особи, які:
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