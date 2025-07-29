Вступ-2025 без черг і тестів? Як подати заяву до профтеху онлайн і кому можуть відмовити

Як вступити до профтеху онлайн: алгоритм дій

Українцям нагадали, що сьогодні для вступу до профтехів не потрібно складати національний мультипредметний тест (НМТ).

Натомість є конкурсний добір, етапи якого кожний заклад освіти визначає самостійно.

Для того, щоб подати заяву на вступ до профтеху онлайн, необхідно скористатись електронним кабінетом:

зайти на сайт vstup.edbo.gov.ua;

натиснути на "Електронний кабінет вступника" (у розділі "Вступ для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти").

Електронні кабінети вступників (скриншот: vstup.edbo.gov.ua)

Далі необхідно зазначити:

логін (електронну пошту, до якої ви маєте доступ);

пароль (його потрібно придумати, запам'ятати або занотувати);

серію та номер документа про освіту;

номер документа, що посвідчує особу, або РНОКПП (ідентифікаційний код).

Як потрапити в електронний кабінет вступника (інфографіка: t.me/UAmonogram)

Впродовж 15 хвилин після цього електронний кабінет потрібно активувати - за відповідним посиланням на пошті.

Крім того, необхідно додати:

контактні номери;

власне фото ("вагою" до 1 Мб, не селфі);

медичну довідку (або ж зазначити причину її відсутності);

додаток до документа про освіту, зазначеного під час реєстрації (або ж зазначити причину його відсутності);

інший документ про освіту (за потреби).

"Оберіть із переліку спеціальні умови вступу, якщо маєте документи, що це підтверджують, і готові надати їх закладу освіти", - порадили в МОН.

Як активувати електронний кабінет (інфографіка: t.me/UAmonogram)

Після реєстрації та активації електронного кабінету вступника, потрібно перейти в модуль "Подача заяв":

обрати основу вступу (документ про освіту);

обрати конкурсну пропозицію;

обрати джерело фінансування;

зазначити, чи потребуєте ви місця в гуртожитку;

подати заяву на вступ.

"Зверніть увагу: подати заяви можна не більш як до 5 закладів", - наголосили в МОН.

Як подати заяву на вступ (інфографіка: t.me/UAmonogram)

Після цього необхідно стежити за оновленнями статусів заяв в електронному кабінеті.

Коли заява отримає статус "Рекомендовано до зарахування" (на бюджет чи контракт), потрібно буде виконати вимоги до зарахування, передбачені Правилами прийому закладу освіти.

Як діяти після подачі заяви (інфографіка: t.me/UAmonogram)

Коли можна зареєструвати кабінет і подати заяву: основні дати

Згідно з інформацією Міністерства освіти й науки, в цілому реєстрація електронних кабінетів вступників доступна у період з 25 червня до 1 вересня 2025 року.

Подання заяв і зарахування - також відбувається до 1 вересня.

Наголошується водночас, що конкретні дати приймання заяв та зарахування встановлює кожен заклад освіти.

"Тож варто орієнтуватися на його Правила прийому та конкурсні пропозиції, що відображаються в електронному кабінеті", - порадили вступникам.

Основні дати реєстрації кабінетів, подання заяв і зарахування (інфографіка: t.me/UAmonogram)

Онлайн-вступ до профтехів: коли це неможливо

Згідно з інформацією МОН України, онлайн-вступ до закладів професійної освіти можливий тільки:

з документом про базову середню освіту (тобто після закінчення 9 класу);

з документом про повну загальну середню освіту (тобто після закінчення 11 класу).

Коли можливий онлайн-вступ до закладів профосвіти (інфографіка: t.me/UAmonogram)

Насамкінець українцям пояснили, що не зможуть вступити на первинну професійну освіту та зареєструвати електронний кабінет особи, які:

зі свідоцтвом про ПЗСО (повну загальну середню освіту) отримали свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

навчалися у закладі освіти (професійно-технічної освіти - ПТО, фахової передвищої освіти - ФПО, вищої освіти - ВО), але були відраховані й не отримали диплом;

мають страховий стаж;

вже мають освіту (ПТО, ФПО, ВО).

Хто не зможе вступити на первинну професійну освіту й зареєструвати електронний кабінет (інфографіка: t.me/UAmonogram)