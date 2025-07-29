Поступление-2025 без очередей и тестов? Как подать заявление в профтех онлайн и кому могут отказать

Как поступить в профтех онлайн: алгоритм действий

Украинцам напомнили, что сегодня для поступления в профтехи не нужно сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ).

Зато есть конкурсный отбор, этапы которого каждое учебное заведение определяет самостоятельно.

Для того чтобы подать заявление на поступление в профтех онлайн, необходимо воспользоваться электронным кабинетом:

зайти на сайт vstup.edbo.gov.ua;

нажать на "Электронный кабинет абитуриента" (в разделе "Поступление для получения профессионального (профессионально-технического) образования").

Электронные кабинеты поступающих (скриншот: vstup.edbo.gov.ua)

Далее необходимо указать:

логин (электронную почту, к которой вы имеете доступ);

пароль (его нужно придумать, запомнить или записать);

серию и номер документа об образовании;

номер документа, удостоверяющего личность, или РНОКПП (идентификационный код).

Как попасть в электронный кабинет поступающего (инфографика: t.me/UAmonogram)

В течение 15 минут после этого электронный кабинет нужно активировать - по соответствующей ссылке на почте.

Кроме того, необходимо добавить:

контактные номера;

собственное фото ("весом" до 1 Мб, не селфи);

медицинскую справку (или же указать причину ее отсутствия);

приложение к документу об образовании, указанному при регистрации (или же указать причину его отсутствия);

другой документ об образовании (при необходимости).

"Выберите из перечня специальные условия поступления, если есть документы, которые это подтверждают, и готовы предоставить их учебному заведению", - посоветовали в МОН.

Как активировать электронный кабинет (инфографика: t.me/UAmonogram)

После регистрации и активации электронного кабинета абитуриента, нужно перейти в модуль "Подача заявлений":

выбрать основу поступления (документ об образовании);

выбрать конкурсное предложение;

выбрать источник финансирования;

отметить, нуждаетесь ли вы в месте в общежитии;

подать заявление на поступление.

"Обратите внимание: подать заявления можно не более чем в 5 заведений", - подчеркнули в МОН.

Как подать заявление на поступление (инфографика: t.me/UAmonogram)

После этого необходимо следить за обновлениями статусов заявлений в электронном кабинете.

Когда заявление получит статус "Рекомендовано к зачислению" (на бюджет или контракт), нужно будет выполнить требования к зачислению, предусмотренные Правилами приема учебного заведения.

Как действовать после подачи заявления (инфографика: t.me/UAmonogram)

Когда можно зарегистрировать кабинет и подать заявление: основные даты

Согласно информации Министерства образования и науки, в целом регистрация электронных кабинетов поступающих доступна в период с 25 июня по 1 сентября 2025 года.

Подача заявлений и зачисление - также происходит до 1 сентября.

Вместе с тем подчеркивается, что конкретные даты приема заявлений и зачисления устанавливает каждое учебное заведение.

"Поэтому стоит ориентироваться на его Правила приема и конкурсные предложения, которые отображаются в электронном кабинете", - посоветовали абитуриентам.

Основные даты регистрации кабинетов, подачи заявлений и зачисления (инфографика: t.me/UAmonogram)

Онлайн-поступление в профтехи: когда это невозможно

Согласно информации МОН Украины, онлайн-поступление в учреждения профессионального образования возможно только:

с документом о базовом среднем образовании (то есть после окончания 9 класса);

с документом о полном общем среднем образовании (то есть после окончания 11 класса).

Когда возможно онлайн-поступление в учреждения профобразования (инфографика: t.me/UAmonogram)

В завершение украинцам объяснили, что не смогут поступить на первичное профессиональное образование и зарегистрировать электронный кабинет лица, которые:

со свидетельством о ПОСО (полном общем среднем образовании) получили свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации;

учились в заведении образования (профессионально-технического образования - ПТО, профессионального предвысшего образования - ППО, высшего образования - ВО), но были отчислены и не получили диплом;

имеют страховой стаж;

уже имеют образование (ПТО, ППО, ВО).

Кто не сможет поступить на первичное профессиональное образование и зарегистрировать электронный кабинет (инфографика: t.me/UAmonogram)