Поступление-2025 без очередей и тестов? Как подать заявление в профтех онлайн и кому могут отказать

В 2025 году поступающие в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования могут подавать заявления двумя способами - лично (в том или ином учебном заведении) или же онлайн (через электронный кабинет).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию официального Telegram-канала Министерства образования и науки Украины "МОНограм".
Украинцам напомнили, что сегодня для поступления в профтехи не нужно сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ).
Зато есть конкурсный отбор, этапы которого каждое учебное заведение определяет самостоятельно.
Для того чтобы подать заявление на поступление в профтех онлайн, необходимо воспользоваться электронным кабинетом:
Далее необходимо указать:
В течение 15 минут после этого электронный кабинет нужно активировать - по соответствующей ссылке на почте.
Кроме того, необходимо добавить:
"Выберите из перечня специальные условия поступления, если есть документы, которые это подтверждают, и готовы предоставить их учебному заведению", - посоветовали в МОН.
После регистрации и активации электронного кабинета абитуриента, нужно перейти в модуль "Подача заявлений":
"Обратите внимание: подать заявления можно не более чем в 5 заведений", - подчеркнули в МОН.
После этого необходимо следить за обновлениями статусов заявлений в электронном кабинете.
Когда заявление получит статус "Рекомендовано к зачислению" (на бюджет или контракт), нужно будет выполнить требования к зачислению, предусмотренные Правилами приема учебного заведения.
Согласно информации Министерства образования и науки, в целом регистрация электронных кабинетов поступающих доступна в период с 25 июня по 1 сентября 2025 года.
Подача заявлений и зачисление - также происходит до 1 сентября.
Вместе с тем подчеркивается, что конкретные даты приема заявлений и зачисления устанавливает каждое учебное заведение.
"Поэтому стоит ориентироваться на его Правила приема и конкурсные предложения, которые отображаются в электронном кабинете", - посоветовали абитуриентам.
Согласно информации МОН Украины, онлайн-поступление в учреждения профессионального образования возможно только:
В завершение украинцам объяснили, что не смогут поступить на первичное профессиональное образование и зарегистрировать электронный кабинет лица, которые:
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