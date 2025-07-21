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Доступне навчання. Як абітурієнтам з ТОТ вступити до коледжів у 2025 році

Понеділок 21 липня 2025 08:00
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Доступне навчання. Як абітурієнтам з ТОТ вступити до коледжів у 2025 році Що треба знати про вступ у ФПО абітурієнтам із ТОТ (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Для вступників, які проживають на тимчасово окупованій території, території активних бойових дій або тих, хто переселилися звідти після 1 січня 2025 року, вступ відбувається через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".

РБК-Україна із посиланням на публікацію МОН розповідає, що треба знати абітурієнтам з ТОТ.

Що потрібно для вступу

Навчання для вступників із ТОТ можливе за кошти держбюджету або за кошти фізичних / юридичних осіб (контракт) із можливістю переведення на бюджет (за наявності вільних місць).

Абітурієнтам перш за все треба вибрати заклад ФПО, а тоді звернутися до його освітнього центру. Вони працюють з 1 червня до 30 вересня 2025 року.

Перелік освітніх центрів при закладах ФПО зібрано тут. Подати документи можна особисто або дистанційно.

Слід подати такі документи:

  • заяву;
  • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) або результати національного мультипредметного тесту (НМТ) (за бажанням);
  • документ про освіту державного зразка та додаток до нього
  • (якщо такий документ відсутній - довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів ЗНО або НМТ);
  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
  • документ, що посвідчує особу, а за його відсутності - свідоцтво про народження;
  • документи про реєстрацію місця проживання особи на відповідній території / витяг з реєстру територіальної громади;
  • (у разі відсутності документів - довідку про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків) із зазначенням місця проживання на відповідних територіях);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

Терміни вступу

Подання заяв і документів, проведення вступних випробувань для вступників із ТОТ триває до 30 вересня.

І етап (зарахування за кошти держбюджету) - до 23 липня.

ІІ етап (зарахування на контракт із можливістю переведення на вакантні бюджетні місця) - з 24 липня до 30 вересня.

Як відбувається вступ

Вступник складає вступне випробування - співбесіду або творчий конкурс.

Якщо вступник не може прибути на творчий конкурс або співбесіду очно через об’єктивні причини, за його зверненням це можна зробити дистанційно з відеофіксацією.

Оцінка річного оцінювання з української мови може використовуватись як оцінка індивідуальної усної співбесіди.

Детальніше про умови та графіки вступних випробувань можна дізнатися на сайтах закладів ФПО.

Безпека вступників із ТОТ

Прізвища вступників шифрують у всіх інформаційних системах.

Відеозаписи творчого конкурсу та співбесіди вступників не оприлюднюються, але зберігаються в приймальній комісії.

Детальнішу інформацію про вступ можна дізнатися тут:

  • гаряча лінія МОН з питань освіти для жителів ТОТ: 0 (800) 504 425 Урядова гаряча лінія - 1545.
  • цілодобова гаряча лінія Мінреінтеграції з кризових питань - 1548, 0(44) 355 1478.

Відповіді на технічні питання - гаряча лінія МОН або ДП "Інфоресурс":

  • (044) 290-18-13
  • (067) 551-24-74
  • (093) 342-38-63
  • (095) 281-13-54

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