Доступне навчання. Як абітурієнтам з ТОТ вступити до коледжів у 2025 році

Для вступників, які проживають на тимчасово окупованій території, території активних бойових дій або тих, хто переселилися звідти після 1 січня 2025 року, вступ відбувається через освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".

РБК-Україна із посиланням на публікацію МОН розповідає, що треба знати абітурієнтам з ТОТ.

Що потрібно для вступу

Навчання для вступників із ТОТ можливе за кошти держбюджету або за кошти фізичних / юридичних осіб (контракт) із можливістю переведення на бюджет (за наявності вільних місць).

Абітурієнтам перш за все треба вибрати заклад ФПО, а тоді звернутися до його освітнього центру. Вони працюють з 1 червня до 30 вересня 2025 року.

Перелік освітніх центрів при закладах ФПО зібрано тут. Подати документи можна особисто або дистанційно.

Слід подати такі документи:

заяву;

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) або результати національного мультипредметного тесту (НМТ) (за бажанням);

документ про освіту державного зразка та додаток до нього

(якщо такий документ відсутній - довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від державної підсумкової атестації) уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів ЗНО або НМТ);

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

документ, що посвідчує особу, а за його відсутності - свідоцтво про народження;

документи про реєстрацію місця проживання особи на відповідній території / витяг з реєстру територіальної громади;

(у разі відсутності документів - довідку про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків) із зазначенням місця проживання на відповідних територіях);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

Терміни вступу

Подання заяв і документів, проведення вступних випробувань для вступників із ТОТ триває до 30 вересня.

І етап (зарахування за кошти держбюджету) - до 23 липня.

ІІ етап (зарахування на контракт із можливістю переведення на вакантні бюджетні місця) - з 24 липня до 30 вересня.

Як відбувається вступ

Вступник складає вступне випробування - співбесіду або творчий конкурс.

Якщо вступник не може прибути на творчий конкурс або співбесіду очно через об’єктивні причини, за його зверненням це можна зробити дистанційно з відеофіксацією.

Оцінка річного оцінювання з української мови може використовуватись як оцінка індивідуальної усної співбесіди.

Детальніше про умови та графіки вступних випробувань можна дізнатися на сайтах закладів ФПО.

Безпека вступників із ТОТ

Прізвища вступників шифрують у всіх інформаційних системах.

Відеозаписи творчого конкурсу та співбесіди вступників не оприлюднюються, але зберігаються в приймальній комісії.

Детальнішу інформацію про вступ можна дізнатися тут:

гаряча лінія МОН з питань освіти для жителів ТОТ: 0 (800) 504 425 Урядова гаряча лінія - 1545.

цілодобова гаряча лінія Мінреінтеграції з кризових питань - 1548, 0(44) 355 1478.

Відповіді на технічні питання - гаряча лінія МОН або ДП "Інфоресурс":