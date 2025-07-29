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Поступление-2025 без очередей и тестов? Как подать заявление в профтех онлайн и кому могут отказать

Вторник 29 июля 2025 12:24
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Поступление-2025 без очередей и тестов? Как подать заявление в профтех онлайн и кому могут отказать Подать заявление на поступление в профтех в этом году можно онлайн (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В 2025 году поступающие в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования могут подавать заявления двумя способами - лично (в том или ином учебном заведении) или же онлайн (через электронный кабинет).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию официального Telegram-канала Министерства образования и науки Украины "МОНограм".

Как поступить в профтех онлайн: алгоритм действий

Украинцам напомнили, что сегодня для поступления в профтехи не нужно сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ).

Зато есть конкурсный отбор, этапы которого каждое учебное заведение определяет самостоятельно.

Для того чтобы подать заявление на поступление в профтех онлайн, необходимо воспользоваться электронным кабинетом:

  • зайти на сайт vstup.edbo.gov.ua;
  • нажать на "Электронный кабинет абитуриента" (в разделе "Поступление для получения профессионального (профессионально-технического) образования").

Поступление-2025 без очередей и тестов? Как подать заявление в профтех онлайн и кому могут отказатьЭлектронные кабинеты поступающих (скриншот: vstup.edbo.gov.ua)

Далее необходимо указать:

  • логин (электронную почту, к которой вы имеете доступ);
  • пароль (его нужно придумать, запомнить или записать);
  • серию и номер документа об образовании;
  • номер документа, удостоверяющего личность, или РНОКПП (идентификационный код).

Поступление-2025 без очередей и тестов? Как подать заявление в профтех онлайн и кому могут отказатьКак попасть в электронный кабинет поступающего (инфографика: t.me/UAmonogram)

В течение 15 минут после этого электронный кабинет нужно активировать - по соответствующей ссылке на почте.

Кроме того, необходимо добавить:

  • контактные номера;
  • собственное фото ("весом" до 1 Мб, не селфи);
  • медицинскую справку (или же указать причину ее отсутствия);
  • приложение к документу об образовании, указанному при регистрации (или же указать причину его отсутствия);
  • другой документ об образовании (при необходимости).

"Выберите из перечня специальные условия поступления, если есть документы, которые это подтверждают, и готовы предоставить их учебному заведению", - посоветовали в МОН.

Поступление-2025 без очередей и тестов? Как подать заявление в профтех онлайн и кому могут отказатьКак активировать электронный кабинет (инфографика: t.me/UAmonogram)

После регистрации и активации электронного кабинета абитуриента, нужно перейти в модуль "Подача заявлений":

  • выбрать основу поступления (документ об образовании);
  • выбрать конкурсное предложение;
  • выбрать источник финансирования;
  • отметить, нуждаетесь ли вы в месте в общежитии;
  • подать заявление на поступление.

"Обратите внимание: подать заявления можно не более чем в 5 заведений", - подчеркнули в МОН.

Поступление-2025 без очередей и тестов? Как подать заявление в профтех онлайн и кому могут отказатьКак подать заявление на поступление (инфографика: t.me/UAmonogram)

После этого необходимо следить за обновлениями статусов заявлений в электронном кабинете.

Когда заявление получит статус "Рекомендовано к зачислению" (на бюджет или контракт), нужно будет выполнить требования к зачислению, предусмотренные Правилами приема учебного заведения.

Поступление-2025 без очередей и тестов? Как подать заявление в профтех онлайн и кому могут отказатьКак действовать после подачи заявления (инфографика: t.me/UAmonogram)

Когда можно зарегистрировать кабинет и подать заявление: основные даты

Согласно информации Министерства образования и науки, в целом регистрация электронных кабинетов поступающих доступна в период с 25 июня по 1 сентября 2025 года.

Подача заявлений и зачисление - также происходит до 1 сентября.

Вместе с тем подчеркивается, что конкретные даты приема заявлений и зачисления устанавливает каждое учебное заведение.

"Поэтому стоит ориентироваться на его Правила приема и конкурсные предложения, которые отображаются в электронном кабинете", - посоветовали абитуриентам.

Поступление-2025 без очередей и тестов? Как подать заявление в профтех онлайн и кому могут отказатьОсновные даты регистрации кабинетов, подачи заявлений и зачисления (инфографика: t.me/UAmonogram)

Онлайн-поступление в профтехи: когда это невозможно

Согласно информации МОН Украины, онлайн-поступление в учреждения профессионального образования возможно только:

  • с документом о базовом среднем образовании (то есть после окончания 9 класса);
  • с документом о полном общем среднем образовании (то есть после окончания 11 класса).

Поступление-2025 без очередей и тестов? Как подать заявление в профтех онлайн и кому могут отказатьКогда возможно онлайн-вступление в учреждения профобразования (инфографика: t.me/UAmonogram)

В завершение украинцам объяснили, что не смогут поступить на первичное профессиональное образование и зарегистрировать электронный кабинет лица, которые:

  • со свидетельством о ПЗСО (полном общем среднем образовании) получили свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации;
  • учились в заведении образования (профессионально-технического образования - ПТО, профессионального предвысшего образования - ФПО, высшего образования - ВО), но были отчислены и не получили диплом;
  • имеют страховой стаж;
  • уже имеют образование (ПТО, ФПО, ВО).

Поступление-2025 без очередей и тестов? Как подать заявление в профтех онлайн и кому могут отказатьКто не сможет поступить на первичное профессиональное образование и зарегистрировать электронный кабинет (инфографика: t.me/UAmonogram)

Напомним, ранее мы рассказывали о квотах на поступление-2025 - кто имеет приоритетное право на бюджет.

Кроме того, мы объясняли, как абитуриентам с ВОТ поступить в колледжи в 2025 году.

Читайте также, где искать помощь тем, у кого есть проблемы с поступлением (или как заявить о нарушении).

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