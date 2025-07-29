Поступление-2025 без очередей и тестов? Как подать заявление в профтех онлайн и кому могут отказать
В 2025 году поступающие в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования могут подавать заявления двумя способами - лично (в том или ином учебном заведении) или же онлайн (через электронный кабинет).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию официального Telegram-канала Министерства образования и науки Украины "МОНограм".
Как поступить в профтех онлайн: алгоритм действий
Украинцам напомнили, что сегодня для поступления в профтехи не нужно сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ).
Зато есть конкурсный отбор, этапы которого каждое учебное заведение определяет самостоятельно.
Для того чтобы подать заявление на поступление в профтех онлайн, необходимо воспользоваться электронным кабинетом:
- зайти на сайт vstup.edbo.gov.ua;
- нажать на "Электронный кабинет абитуриента" (в разделе "Поступление для получения профессионального (профессионально-технического) образования").
Электронные кабинеты поступающих (скриншот: vstup.edbo.gov.ua)
Далее необходимо указать:
- логин (электронную почту, к которой вы имеете доступ);
- пароль (его нужно придумать, запомнить или записать);
- серию и номер документа об образовании;
- номер документа, удостоверяющего личность, или РНОКПП (идентификационный код).
Как попасть в электронный кабинет поступающего (инфографика: t.me/UAmonogram)
В течение 15 минут после этого электронный кабинет нужно активировать - по соответствующей ссылке на почте.
Кроме того, необходимо добавить:
- контактные номера;
- собственное фото ("весом" до 1 Мб, не селфи);
- медицинскую справку (или же указать причину ее отсутствия);
- приложение к документу об образовании, указанному при регистрации (или же указать причину его отсутствия);
- другой документ об образовании (при необходимости).
"Выберите из перечня специальные условия поступления, если есть документы, которые это подтверждают, и готовы предоставить их учебному заведению", - посоветовали в МОН.
Как активировать электронный кабинет (инфографика: t.me/UAmonogram)
После регистрации и активации электронного кабинета абитуриента, нужно перейти в модуль "Подача заявлений":
- выбрать основу поступления (документ об образовании);
- выбрать конкурсное предложение;
- выбрать источник финансирования;
- отметить, нуждаетесь ли вы в месте в общежитии;
- подать заявление на поступление.
"Обратите внимание: подать заявления можно не более чем в 5 заведений", - подчеркнули в МОН.
Как подать заявление на поступление (инфографика: t.me/UAmonogram)
После этого необходимо следить за обновлениями статусов заявлений в электронном кабинете.
Когда заявление получит статус "Рекомендовано к зачислению" (на бюджет или контракт), нужно будет выполнить требования к зачислению, предусмотренные Правилами приема учебного заведения.
Как действовать после подачи заявления (инфографика: t.me/UAmonogram)
Когда можно зарегистрировать кабинет и подать заявление: основные даты
Согласно информации Министерства образования и науки, в целом регистрация электронных кабинетов поступающих доступна в период с 25 июня по 1 сентября 2025 года.
Подача заявлений и зачисление - также происходит до 1 сентября.
Вместе с тем подчеркивается, что конкретные даты приема заявлений и зачисления устанавливает каждое учебное заведение.
"Поэтому стоит ориентироваться на его Правила приема и конкурсные предложения, которые отображаются в электронном кабинете", - посоветовали абитуриентам.
Основные даты регистрации кабинетов, подачи заявлений и зачисления (инфографика: t.me/UAmonogram)
Онлайн-поступление в профтехи: когда это невозможно
Согласно информации МОН Украины, онлайн-поступление в учреждения профессионального образования возможно только:
- с документом о базовом среднем образовании (то есть после окончания 9 класса);
- с документом о полном общем среднем образовании (то есть после окончания 11 класса).
Когда возможно онлайн-вступление в учреждения профобразования (инфографика: t.me/UAmonogram)
В завершение украинцам объяснили, что не смогут поступить на первичное профессиональное образование и зарегистрировать электронный кабинет лица, которые:
- со свидетельством о ПЗСО (полном общем среднем образовании) получили свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации;
- учились в заведении образования (профессионально-технического образования - ПТО, профессионального предвысшего образования - ФПО, высшего образования - ВО), но были отчислены и не получили диплом;
- имеют страховой стаж;
- уже имеют образование (ПТО, ФПО, ВО).
Кто не сможет поступить на первичное профессиональное образование и зарегистрировать электронный кабинет (инфографика: t.me/UAmonogram)
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