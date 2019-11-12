Пристайко назвал маловероятной встречу Зеленского и Путина в Казахстане

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко считает Берлин или Париж более приемлемыми вариантами проведения встречи

Встреча президентов Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина в Казахстане является маловероятной. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает BBC.

Как сообщил Пристайко, он лично присутствовал во время встречи между Зеленским и бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Японии, когда обсуждался данный вопрос. Глава МИД отметил, что предложение Назарбаева имело чисто дипломатический характер.

"Президент (Зеленский - ред.) сказал то, что он говорил и Меркель, и Макрону, что "безусловно, мне надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места". О том, что давайте мы вместо чего-то сделаем эту встреча - такого разговора не было", - сказал министр.

Пристайко отметил, что проведение переговоров в Казахстане с логистической точки зрения является более сложным процессом.

"Никто никого не хочет обижать, но мы довольны тем, что мы имеем - переговорную позицию в Минске. Она удобна для всех. Я не думаю, что встреча может быть в Астане (нынешний Нур-Султан - ред). Скорее всего или в Берлине, или в Париже", - сказал он.

Также министр подтвердил, что встреча между Зеленским и Путиным вне нормандского формата возможна, но для этого необходимо подтверждение от российской стороны.

"Тогда мы будем принимать решение. Но мы остаемся в нормандском формате. Мы не просто уважаем то, что было сделано, но и, давайте не забывать, Франция и Германия являются теми силами, которые позволяют нам вести переговоры с немножко другой позиции, чем, когда мы говорим тет-а-тет", - подытожил он.

Напомним, 12 ноября Назарбаев предложил организовать встречу тет-а-тет между Зеленским и Путиным в Казахстане. По его словам, Зеленский дал согласие на встречу.

Позже в Кремле сообщили, что встреча без ее тщательной подготовки не принесла бы большую пользу. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва сейчас сосредоточена на вопросах, связанных с подготовкой саммита в нормандском формате.

Также РБК-Украина писало, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что встреча Зеленского с Путиным необходима, чтобы уйти от "Минска".