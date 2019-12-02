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Зеленский допустил обсуждение заключения газового контракта с Путиным в Париже

Новости » Политика     02.12.2019 - 10:08
Зеленский допустил обсуждение заключения газового контракта с Путиным в Париже
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зеленский допускает вопрос о заключении нового контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины

Президент Владимир Зеленский допускает, что вопрос о заключении нового контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет обсуждаться в рамках нормандской встречи. Об этом он заявил в интервью Der Spiegel.

Зеленский отметил, что в случае заключения газового договора Украины и РФ "Северный поток-2" не будет являться политическим проектом.

"Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект ("Северный Поток-2"), я позволю себе не согласиться. Однако если нам удастся заключить новый договор о транзите на срок до десяти лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет противиться этому, тогда мы сможем говорить, что "Северный поток-2" не является политическим проектом. Пока что это утверждение без каких-либо оснований", - считает он.

Президент Украины не исключает, что транзит газа также будет рассматриваться в нормандском формате.

"Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Что бы ни пожелали обе стороны, они никоим образом не должно быть связано с Донбассом. Хотя я не исключаю, что транзит газа также рассматривается в нормандском формате", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в рамках газовых переговоров Украина и Российская Федерация начали согласование договора интерконнекта для дальнейшего заключения контракта на транзит газа.

Напомним, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отметил, что транзит газа по территории Украины без нового контракта с российским "Газпромом" прекратится 1 января 2020 года.

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