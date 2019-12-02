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У Путина ответили на идею Зеленского о переговорах по Крыму

Новости » Политика     02.12.2019 - 12:51
У Путина ответили на идею Зеленского о переговорах по Крыму
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

У Путина исключили обсуждение Крыма в любом формате

Российские власти настаивают, что обсуждение оккупированного Крыма в любом международном формате является невозможным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

В частности, Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского обсудить статус полуострова в формате Украина-США-Россия.

"Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Собственно, какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях", - подчеркнул он.

По его словам, президент России Владимир Путин даст "развернутые и последовательные ответы", если Зеленский задаст вопрос о Крыме.

Напомним, Зеленский в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza заявил, что США могут помочь Киеву в возвращении Крыма.

"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", - сказал он и добавил, что поднимет вопрос оккупированного полуострова на саммите "нормандской четверки" 9 декабря в Париже.

Кроме того, украинский лидер заявил, что не согласен с пунктом в минских договоренностях касательно проведения местных выборов на Донбассе. По его словам, до выборов Украина должна восстановить контроль над оккупированными территориями, в том числе и над неподконтрольным на сегодня участком границы с Российской Федерацией.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиКрым
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