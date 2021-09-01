Встреча Зеленского и Байдена началась: о чем будут говорить

В Белом доме началась встреча президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Джо Байдена. На повестке переговоров целый ряд важных вопросов.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Зеленский и Байден должны провести встречу с глазу на глаз. Также должны состояться переговоры украинской и американской делегаций. Перед переговорами лидеры государств должны сделать короткие заявления для СМИ.
Зеленский и Байден планируют сегодня обсудить целый ряд важных для Украины вопросов. Ожидается, что повестка дня встречи будет выглядеть так:
Крым и Донбасс - Зеленский планирует обсудить с Байденом решение конфликта с Россией и возвращение оккупированных территорий;
Стратегическое партнерство - стороны обсудят возобновление работы Комиссии по стратегическому партнерству, которая не собиралась три года;
"Северный поток-2" - Байден и Зеленский обсудят устранение последствий от начала эксплуатации российского газопровода;
Реформы - стороны обсудят реформы в сфере госуправления в Украине, а Зеленский обсудит с Байденом план трансформации Украины;
Экономическое сотрудничество - Украина и США подпишут меморандум о поддержке в размере 3 млрд долларов;
Гуманитарная сфера - американское правительство предоставит Украине дополнительно 45 млн долларов на помощь пострадавшим от войны украинцам.
Зеленский и Байден дали короткий пресс-брифинг перед началом переговоров.
Основные заявления лидеров государств:
В распорядке американского президента нет совместной пресс-конференции по итогам сегодняшней встречи с Зеленским в Белом доме. Планируется, что Байден после переговоров отправится на еженедельный экономический брифинг.