UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Встреча Зеленского и Байдена началась: о чем будут говорить

Автор: Дмитрий Левицкий

В Белом доме началась встреча президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Джо Байдена. На повестке переговоров целый ряд важных вопросов.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Зеленский и Байден должны провести встречу с глазу на глаз. Также должны состояться переговоры украинской и американской делегаций. Перед переговорами лидеры государств должны сделать короткие заявления для СМИ.

Что на повестке дня

Зеленский и Байден планируют сегодня обсудить целый ряд важных для Украины вопросов. Ожидается, что повестка дня встречи будет выглядеть так:

  • Крым и Донбасс - Зеленский планирует обсудить с Байденом решение конфликта с Россией и возвращение оккупированных территорий;

  • Стратегическое партнерство - стороны обсудят возобновление работы Комиссии по стратегическому партнерству, которая не собиралась три года;

  • "Северный поток-2" - Байден и Зеленский обсудят устранение последствий от начала эксплуатации российского газопровода;

  • Реформы - стороны обсудят реформы в сфере госуправления в Украине, а Зеленский обсудит с Байденом план трансформации Украины;

  • Экономическое сотрудничество - Украина и США подпишут меморандум о поддержке в размере 3 млрд долларов;

  • Гуманитарная сфера - американское правительство предоставит Украине дополнительно 45 млн долларов на помощь пострадавшим от войны украинцам.

Президенты выступили для прессы перед переговорами

Зеленский и Байден дали короткий пресс-брифинг перед началом переговоров.

Основные заявления лидеров государств:

Будет ли совместная пресс-конференция по результатам

В распорядке американского президента нет совместной пресс-конференции по итогам сегодняшней встречи с Зеленским в Белом доме. Планируется, что Байден после переговоров отправится на еженедельный экономический брифинг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденБелый дом