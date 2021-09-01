Зеленский обсудит с Байденом сроки вступления Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский начал переговоры с лидером США Джо Байденом. Зеленский хочет обсудить с американским президентом вступление Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию глав государств.

"Также хотел бы с господином президентом Байденом обсудить их видение, роль и сроки Украины в НАТО ", - сказал Зеленский во время вступительной речи перед журналистами в Белом доме.

Напомним, сегодня состоится встреча Байдена и Зеленского с глазу на глаз, а затем переговоры перейдут в формат делегаций.

Добавим, украинская сторона передала администрации Байдена список украинцев, которых удерживают в плену на Донбассе, в Крыму и России.