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США преданы своей миссии, чтобы Европа была мирной, - Байден

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Среда 01 сентября 2021 21:34
США преданы своей миссии, чтобы Европа была мирной, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Украина и США имеют общие ценности. Поэтому Вашингтон привержен достижению долгосрочной миссии по Европе, чтобы она была целостной и мирной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена.

"Партнерство между нашими странами крепче, чем когда-либо, и оно станет еще крепче. Украина и США имеют общие ценности и мы привержены достижению нашей долгосрочной миссии по Европе, чтобы она была целостной и мирной", - заявил американский президент.

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Джозеф Байден Соединенные Штаты Америки
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