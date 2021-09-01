США преданы своей миссии, чтобы Европа была мирной, - Байден
Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Украина и США имеют общие ценности. Поэтому Вашингтон привержен достижению долгосрочной миссии по Европе, чтобы она была целостной и мирной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена.
"Партнерство между нашими странами крепче, чем когда-либо, и оно станет еще крепче. Украина и США имеют общие ценности и мы привержены достижению нашей долгосрочной миссии по Европе, чтобы она была целостной и мирной", - заявил американский президент.