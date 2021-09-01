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Байден заявил, что США поддерживают стремление Украины в НАТО

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Среда 01 сентября 2021 21:44
Байден заявил, что США поддерживают стремление Украины в НАТО Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США поддержка евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой. Также Соединенные Штаты остаются приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена.

"США остаются убедительно приверженными суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. И наша поддержка евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой. Мы обсудим, как мы можем поддерживать Украину в достижении демократических реформ и ее интеграции в Европу", - заявил Байден.

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