Украина передала США список пленных в Крыму и на Донбассе

Украинская делегация передала президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену список незаконно заключенных украинцев на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и Российской Федерации. В документе указываются имена 450 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, попросил у лидера США помочь с освобождением незаконно заключенных Россией украинцев. "Мы утром передали вашей команде список людей, которые находятся в плену на оккупированной части Донбасса, в Крыму и в Российской Федерации. И их около 450 человек. Как США могут помочь в этом вопросе?", - отметил президент Украины.