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Украина передала США список пленных в Крыму и на Донбассе

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Киев, Среда 01 сентября 2021 21:36
Украина передала США список пленных в Крыму и на Донбассе Фото: Зеленский передал Байдену список украинских пленных (коллаж РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинская делегация передала президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену список незаконно заключенных украинцев на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и Российской Федерации. В документе указываются имена 450 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.

Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, попросил у лидера США помочь с освобождением незаконно заключенных Россией украинцев.

"Мы утром передали вашей команде список людей, которые находятся в плену на оккупированной части Донбасса, в Крыму и в Российской Федерации. И их около 450 человек. Как США могут помочь в этом вопросе?", - отметил президент Украины.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что Владимир Зеленский отвезет в США списки пленных и пропавших без вести украинцев в Донбассе и в Крыму.

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