Украина и США перезапустят комиссию по вопросам стратегического партнерства

Украина и США договорились о перезапуске комиссии по вопросам стратегического партнерства. Америка приняла решение предоставить пакет финансовой помощи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.

Добавим, что стороны комиссии не собирались уже последние три года.

"Мы возобновили работу комиссии по вопросам стратегического партнерства и предоставляем новый пакет помощи в размере 60 млн долларов", - отметил Джо Байден.

По словам лидера США, Штаты предоставят Украине пакет финансовой помощи в размере 60 млн долларов.

Напомним, что РБК-Украина также писало о том, что Джо Байден заявил о намерении снова приехать с визитом в Украину.

Также РБК-Украина сообщало о том, что Штаты поддерживают стремление Украины стать частью НАТО.

В частности, РБК-Украина рассказывало, что Владимир Зеленский, во время встречи с Джо Байденом, передал лидеру США список с незаконно заключенными Россией украинцами.