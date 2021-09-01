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Встреча Зеленского и Байдена началась: о чем будут говорить

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Вашингтон, Среда 01 сентября 2021 21:08
Встреча Зеленского и Байдена началась: о чем будут говорить Коллаж РБК-Украина: Джо Байден и Владимир Зеленский, президенты США и Украины
Автор: Дмитрий Левицкий

В Белом доме началась встреча президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Джо Байдена. На повестке переговоров целый ряд важных вопросов.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Зеленский и Байден должны провести встречу с глазу на глаз. Также должны состояться переговоры украинской и американской делегаций. Перед переговорами лидеры государств должны сделать короткие заявления для СМИ.

Что на повестке дня

Зеленский и Байден планируют сегодня обсудить целый ряд важных для Украины вопросов. Ожидается, что повестка дня встречи будет выглядеть так:

  • Крым и Донбасс - Зеленский планирует обсудить с Байденом решение конфликта с Россией и возвращение оккупированных территорий;

  • Стратегическое партнерство - стороны обсудят возобновление работы Комиссии по стратегическому партнерству, которая не собиралась три года;

  • "Северный поток-2" - Байден и Зеленский обсудят устранение последствий от начала эксплуатации российского газопровода;

  • Реформы - стороны обсудят реформы в сфере госуправления в Украине, а Зеленский обсудит с Байденом план трансформации Украины;

  • Экономическое сотрудничество - Украина и США подпишут меморандум о поддержке в размере 3 млрд долларов;

  • Гуманитарная сфера - американское правительство предоставит Украине дополнительно 45 млн долларов на помощь пострадавшим от войны украинцам.

Президенты выступили для прессы перед переговорами

Зеленский и Байден дали короткий пресс-брифинг перед началом переговоров.

Основные заявления лидеров государств:

Владимир Зеленский поднимает тему незаконно удерживаемых лиц с Джо Байденом

Posted by Телеканал Дом on Wednesday, September 1, 2021

Будет ли совместная пресс-конференция по результатам

В распорядке американского президента нет совместной пресс-конференции по итогам сегодняшней встречи с Зеленским в Белом доме. Планируется, что Байден после переговоров отправится на еженедельный экономический брифинг.

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Встреча Зеленского и Байдена началась: о чем будут говорить
Встреча Зеленского и Байдена началась: о чем будут говорить
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