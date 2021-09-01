Встреча Зеленского и Байдена началась: о чем будут говорить

В Белом доме началась встреча президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Джо Байдена. На повестке переговоров целый ряд важных вопросов.

Починаємо важливі переговори з @JoeBiden. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства. Дякую @POTUS за підтримку територіальної цілісності та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і @NATO. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2021

Зеленский и Байден должны провести встречу с глазу на глаз. Также должны состояться переговоры украинской и американской делегаций. Перед переговорами лидеры государств должны сделать короткие заявления для СМИ.

Что на повестке дня

Зеленский и Байден планируют сегодня обсудить целый ряд важных для Украины вопросов. Ожидается, что повестка дня встречи будет выглядеть так:

Крым и Донбасс - Зеленский планирует обсудить с Байденом решение конфликта с Россией и возвращение оккупированных территорий;

Стратегическое партнерство - стороны обсудят возобновление работы Комиссии по стратегическому партнерству, которая не собиралась три года;

"Северный поток-2" - Байден и Зеленский обсудят устранение последствий от начала эксплуатации российского газопровода;

Реформы - стороны обсудят реформы в сфере госуправления в Украине, а Зеленский обсудит с Байденом план трансформации Украины;

Экономическое сотрудничество - Украина и США подпишут меморандум о поддержке в размере 3 млрд долларов;

Гуманитарная сфера - американское правительство предоставит Украине дополнительно 45 млн долларов на помощь пострадавшим от войны украинцам.

Президенты выступили для прессы перед переговорами

Зеленский и Байден дали короткий пресс-брифинг перед началом переговоров.

Основные заявления лидеров государств:

Владимир Зеленский поднимает тему незаконно удерживаемых лиц с Джо Байденом Posted by Телеканал Дом on Wednesday, September 1, 2021

Будет ли совместная пресс-конференция по результатам

В распорядке американского президента нет совместной пресс-конференции по итогам сегодняшней встречи с Зеленским в Белом доме. Планируется, что Байден после переговоров отправится на еженедельный экономический брифинг.