Встреча Зеленского и Байдена началась: о чем будут говорить
В Белом доме началась встреча президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Джо Байдена. На повестке переговоров целый ряд важных вопросов.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Починаємо важливі переговори з @JoeBiden. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства. Дякую @POTUS за підтримку територіальної цілісності та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і @NATO.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2021
Зеленский и Байден должны провести встречу с глазу на глаз. Также должны состояться переговоры украинской и американской делегаций. Перед переговорами лидеры государств должны сделать короткие заявления для СМИ.
Что на повестке дня
Зеленский и Байден планируют сегодня обсудить целый ряд важных для Украины вопросов. Ожидается, что повестка дня встречи будет выглядеть так:
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Крым и Донбасс - Зеленский планирует обсудить с Байденом решение конфликта с Россией и возвращение оккупированных территорий;
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Стратегическое партнерство - стороны обсудят возобновление работы Комиссии по стратегическому партнерству, которая не собиралась три года;
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"Северный поток-2" - Байден и Зеленский обсудят устранение последствий от начала эксплуатации российского газопровода;
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Реформы - стороны обсудят реформы в сфере госуправления в Украине, а Зеленский обсудит с Байденом план трансформации Украины;
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Экономическое сотрудничество - Украина и США подпишут меморандум о поддержке в размере 3 млрд долларов;
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Гуманитарная сфера - американское правительство предоставит Украине дополнительно 45 млн долларов на помощь пострадавшим от войны украинцам.
Президенты выступили для прессы перед переговорами
Зеленский и Байден дали короткий пресс-брифинг перед началом переговоров.
Основные заявления лидеров государств:
- США хотят усиливать партнерство с Украиной;
- Байден поддерживает стремление Украины к евроатлантической интеграции;
- Зеленский хочет обсудить сроки вступления Украины в НАТО;
- Украина передала США список украинских пленных, которых удерживает Россия;
- Байден хочет снова посетить Украину;
- Украина и США перезапустят комиссию по вопросам стратегического партнерства.
Владимир Зеленский поднимает тему незаконно удерживаемых лиц с Джо БайденомPosted by Телеканал Дом on Wednesday, September 1, 2021
Будет ли совместная пресс-конференция по результатам
В распорядке американского президента нет совместной пресс-конференции по итогам сегодняшней встречи с Зеленским в Белом доме. Планируется, что Байден после переговоров отправится на еженедельный экономический брифинг.