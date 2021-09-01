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Зустріч Зеленського та Байдена почалася: про що будуть говорити

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Вашингтон, Середа 01 вересня 2021 21:08
Зустріч Зеленського та Байдена почалася: про що будуть говорити Колаж РБК-Україна: Джо Байден та Володимир Зеленський, президенти США та України
Автор: Дмитро Левицький

У Білому домі розпочалася зустріч президентів України та США - Володимира Зеленського та Джо Байдена. На порядку денному переговорів ціла низка важливих питань.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський та Байден мають провести зустріч віч-на-віч. Також мають відбутися переговори української та американської делегацій. Перед переговорами лідери держав мають зробити короткі заяви для ЗМІ.

Що на порядку денному

Зеленський та Байден планують сьогодні обговорити цілу низку важливих для України питань. Очікується, що порядок денний зустрічі виглядатиме так:

  • Крим та Донбас - Зеленський планує обговорити з Байденом вирішення конфлікту з Росією та повернення окупованих територій;

  • Стратегічне партнерство - сторони обговорять відновлення роботи Комісії зі стратегічного партнерства, яка не збиралася три роки;

  • "Північний потік-2" - Байден та Зеленський обговорять усунення наслідків від початку експлуатації російського газопроводу;

  • Реформи - сторони обговорять реформи у сфері держуправління в Україні, а Зеленський обговорить з Байденом план трансформації України;

  • Економічне співробітництво - Україна та США підпишуть меморандум про підтримку в розмірі 3 млрд доларів;

  • Гуманітарна сфера - американський уряд надасть Україні додатково 45 млн доларів на допомогу постраждалим від війни українцям.

Президенти виступили для преси перед переговорами

Зеленський та Байден дали короткий прес-брифінг перед початком переговорів.

Основні заяви лідерів держав:

Зеленський на зустрічі із Байденом заявив, що серед пріоритетів обговорення — безпекові питання, «Північний потік-2» та...

Posted by Суспільне Новини on Wednesday, September 1, 2021

Чи буде спільна прес-конференція за результатами

У розпорядку американського президента немає спільної прес-конференції за підсумками сьогоднішньої зустрічі з Зеленським у Білому домі. Планується, що Байден після переговорів відправиться на щотижневий економічний брифінг.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Білий дім
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Зустріч Зеленського та Байдена почалася: про що будуть говорити
Зустріч Зеленського та Байдена почалася: про що будуть говорити
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