Встреча Зеленского и Байдена: что известно о предстоящих переговорах президентов

Официальное общение президентов началось еще в апреле

Перед первой встречей Зеленский и Байден созванивались дважды. Официально общение двух президентов началось еще 2 апреля. Тогда, на фоне наращивания присутствия российских военных подразделений возле украинских границ, состоялся первый телефонный разговор Зеленского и Байдена. После общения с американским президентом глава государства отметил, что Украина ценит поддержку со стороны США на разных уровнях, и что американское партнерство имеет решающее значение для Украины.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что в ходе переговоров президенты обсудили сотрудничество между странами и реформы. Байден подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся агрессией России на Донбассе и в Крыму.

Второй звонок, за которым последовало официальное приглашение в Белый дом, состоялся 7 июня. Президенты созвонились накануне поездки Байдена в Европу, во время которой планировались переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Тогда в общении с Зеленским американский лидер пообещал, что будет "твердо отстаивать суверенитет Украины" и сообщил о намерении пригласить украинского коллегу на официальную встречу уже после возвращения с Европы.

При этом сам Зеленский в интервью порталу Axios заявлял, что готов прибыть на переговоры с американским лидером в любую точку мира до его разговора с Путиным. По его мнению, консультации относительно саммита Байден-Путин следовало бы провести на очной встрече, а не по телефону.

Новая дата переговоров сыграет на руку Украине

День встречи Зеленского и Байдена американская сторона переносила несколько раз. Сначала лидеры стран должны были встретиться в июле. Затем была определена конкретная дата - 30 августа. Незадолго до визита встречу перенесли на последний день лета. За два дня стало известно, что переговоры отложено еще на один день.

Новая дата - 1 сентября - должна сыграть на руку Украине. Поскольку 31 августа - последний день вывода американских войск из Афганистана, все внимание американских СМИ и политикума было приковано к этому событию. На его фоне новости о переговорах с украинским лидером могли отойти на второй план.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что встречу решили организовать в другой день для того, чтобы ситуация в Афганистане не стала помехой для переговоров. Он подчеркнул, что для Украины выгоднее провести переговоры в информационной обстановке следующего дня, когда внимание СМИ будет приковано к этому событию.

Стратегическое партнерство - главная тема предстоящей встречи

Программа встречи президентов была расширена, поэтому переговоры пройдут в двух форматах - делегациями и один-на-один.

Как рассказал накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, во время визита будут обсуждаться три блока вопросов: политический, экономический и вопрос безопасности.

Первоочередная задача встречи - возобновить стратегическое партнерство с США и вывести его на новый уровень. К слову, заседаний комиссий в рамках сотрудничества не было с 2018 года.

По вопросам безопасности стороны затронут тему противодействия российскому агрессору в отношении Донбасса и Крыма, рассказал глава МИД.

На переговорах могут также прозвучать вопросы обмена и возврата украинских пленных. Такое мнение накануне выразила украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, Зеленский взял с собой для встречи с Байденом списки пленных, политзаключенных, заложников и пропавших без вести украинцев на Донбассе и в Крыму.

В свою очередь, в Белом доме сообщили, что в ходе визита украинского лидера будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Также, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден обсудит с Зеленским борьбу с коррупцией и реализацию реформ, основанных на общих демократических ценностях.

Ожидается, что президенты затронут тему газопровода "Северный поток-2", строительство которого подходит к концу. Ранее Зеленский комментировал, что не доволен договоренностью между Германией и США относительно "Северного потока-2", и форматом, которым было достигнуто соглашение.

В свою очередь, в Белом доме анонсировали, что президенты обсудят сотрудничество в области энергетической безопасности.