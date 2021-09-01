Зустріч Зеленського і Байдена: що відомо про майбутні переговори президентів

Офіційне спілкування президентів розпочалося ще в квітні

Перед першою зустріччю Зеленський і Байден двічі говорили по телефону. Офіційно спілкування двох президентів почалося ще 2 квітня. Тоді, на тлі нарощування присутності російських військових підрозділів біля українських кордонів, відбулася перша телефонна розмова Зеленського і Байдена. Після спілкування з американським президентом глава держави зазначив, що Україна цінує підтримку з боку США на різних рівнях, і що американське партнерство має вирішальне значення для України.

У прес-службі Білого дому повідомили, що в ході переговорів президенти обговорили співпрацю між країнами і реформи. Байден підтвердив підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед тривалою агресією Росії на Донбасі і в Криму.

Другий дзвінок, після якого було зроблене офіційне запрошення до Білого дому, відбувся 7 червня. Президенти поспілкувалися напередодні поїздки Байдена до Європи, під час якої планувалися переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Тоді, під час розмови з Зеленським, американський лідер пообіцяв, що буде "твердо відстоювати суверенітет України" і повідомив про намір запросити українського колегу на офіційну зустріч вже після повернення з Європи.

При цьому сам Зеленський в інтерв'ю порталу Axios заявляв, що готовий прибути на переговори з американським лідером у будь-який куточок світу перед його розмовою з Путіним. На його думку, консультації щодо саміту Байден-Путін слід було б провести на очній зустрічі, а не по телефону.

Нова дата переговорів більш вигідна для України

День зустрічі Зеленського і Байдена американська сторона переносила кілька разів. Спочатку лідери країн повинні були зустрітися в липні. Потім була призначена конкретна дата - 30 серпня. Незадовго до візиту зустріч перенесли на останній день літа. За два дні стало відомо, що переговори відкладено ще на один день.

Нова дата - 1 вересня - більш вигідна для України. Оскільки 31 серпня - останній день виведення американських військ з Афганістану, вся увага американських ЗМІ і політикуму була прикута до цієї події. На її тлі новини про переговори з українським лідером могли відійти на другий план.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що зустріч вирішили організувати в інший день для того, щоб ситуація в Афганістані не стала перешкодою для переговорів. Він підкреслив, що для України вигідніше провести переговори в інформаційній обстановці наступного дня, коли увага ЗМІ буде прикута до цієї події.

Стратегічне партнерство - головна тема зустрічі

Програма зустрічі президентів була розширена, тому переговори пройдуть у двох форматах - делегаціями і один-на-один.

Як розповів напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, під час візиту обговорюватимуться три блоки питань: політичний, економічний і питання безпеки.

Першочергове завдання зустрічі - відновити стратегічне партнерство з США і вивести його на новий рівень. До слова, засідань комісій в рамках співпраці не було з 2018 року.

В питаннях безпеки сторони торкнуться теми протидії російському агресору на Донбасі і в Криму, розповів міністр.

На переговорах можуть також прозвучати питання обміну та повернення українських полонених. Таку думку напередодні висловила український омбудсмен Людмила Денисова. За її словами, Зеленський взяв з собою для зустрічі з Байденом списки полонених, політв'язнів, заручників і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму.

У свою чергу, в Білому домі повідомили, що в ході візиту українського лідера буде виражена підтримка суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі і в Криму. Також, за словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, Байден обговорить із Зеленським боротьбу з корупцією і реалізацію реформ, що грунтуються на загальних демократичних цінностях.

Очікується, що президенти торкнуться теми газопроводу "Північний потік-2", будівництво якого добігає кінця. Раніше Зеленський коментував, що не задоволений домовленістю між Німеччиною і США щодо "Північного потоку-2", і форматом, яким було досягнуто угоду.

В свою чергу, у Білому домі анонсували, що президенти обговорять співпрацю в галузі енергетичної безпеки.