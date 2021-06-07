Байден провел телефонный разговор с Зеленским перед встречей с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Беседа двух лидеров состоялась перед встречей Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, которая назначена на 16 июня.
Об этом сообщили в Белом доме.
Как рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Вашингтоне, Байден сказал Зеленскому, что он будет "твердо отстаивать суверенитет Украины", а также заявил, что пригласит его в Белый дом "этим летом после возвращения из Европы".
"Это был звонок, который они планировали сделать перед поездкой президента Байдена в Европу на встречу с президентом Путиным. У них была возможность подробно обсудить все вопросы в отношениях с США, и президент Байден смог сказать президенту Зеленскому, что он будет твердо отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины", - сообщил Салливан.
Отметим, это уже второй телефонный разговор Зеленского и Байдена в этом году.
Напомним, 16 июня президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин должны встретиться в Женеве. Лидеры планируют обсудить насущные вопросы двусторонних отношений между Вашингтоном и Москвой.
В то же время президент Украины Зеленский заявлял, что готов встретиться с Байденом в любом месте планеты до его переговоров с Путиным.
Добавим, в конце мая в Министерстве иностранных дел Украины анонсировали, что Байден перед встречей с Путиным проведет разговор с Владимиром Зеленским. В МИД рассказали, что работают над этим разговором.