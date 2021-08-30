Зеленский отвезет Байдену список украинских пленных, - Денисова

Президент Украины Владимир Зеленский везет своему американскому коллеге Джо Байдену списки пленных и пропавших без вести украинцев на Донбассе и в Крыму. Во время встречи лидеры обсудят вопрос по их возврату и обмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову .

"Президенту готовили списки пропавших без вести, пленных, заложников и политзаключенных. И знаю, что все эти документы президент повезет в Америку", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24".

Денисова считает, что на встрече Зеленского и Байдена вопросы о пленных и пропавших без вести украинцах будут обсуждадься, включая их возврат и обмен.