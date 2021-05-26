Встреча советников нормандской четверки: что известно

Сегодня, 26 мая запланирована встреча нормандской четверки на уровне политических советников лидеров Украины, России, Франции и Германии. Срочные переговоры по Донбассу инициировала украинская сторона. Они пройдут по видеосвязи.

Что известно о нормандской встрече на данный момент - в материале РБК-Украина.

Представители нормандской четверки проведут видеоконференцию

Очередные переговоры советников нормандских лидеров состоятся 26 мая. Об этом РБК-Украина стало известно от информированного источника. При этом подробности и тема встречи не уточнялись.

Позднее представители России также подтвердили проведение консультаций в эту среду в формате видеоконференции.

Стоит отметить, 13 мая украинская сторона инициировала срочную встречу нормандских советников. При этом ранее представитель Украины Андрей Ермак говорил, что следующие переговоры могут пройти не удаленно, а в очном формате.

К переговорам могут привлечь военных и политических экспертов

Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил провести очередную встречу при участии политических советников и министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии.

С целью активизации переговорного процесса, по мнению Ермака, к деятельности нормандского формата необходимо также приобщить экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам.

Кроме того, украинская сторона продолжает настаивать, чтобы РФ разблокировала выполнение решений саммита лидеров нормандской четверки в Париже в 2019 году. Это стало бы "серьезным толчком к процессу мирного урегулирования".

Лавров блокирует встречу на уровне министров

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров блокирует проведение встречи в нормандском формате. По словам Кулебы, министры Германии и Франции готовы к переговорам, однако представитель России "является достаточно профессиональным дипломатом, чтобы красиво избегать этой встречи".

Также глава украинского МИД рассказал, что на данный момент в нормандском формате активно обсуждаются кластеры для выполнения минских договоренностей. Дискуссии между сторонами ведутся ежедневно.

Российская делегация предлагала провести переговоры на Донбассе

В апреле представители РФ предложили провести очередную встречу на линии разграничения на Донбассе.

Переговорщик от России Дмитрий Козак также выразил мнение, что к процессу необходимо привлечь представителей так называемых "ЛНР" и "ДНР" для "конструктивного, открытого и честного" обсуждения проектов по перемирию на востоке Украины.

Итоги прошлой встречи нормандских советников

Предыдущие переговоры представителей лидеров нормандской четверки прошли 19 апреля в формате видеоконференции. Встреча состоялась на фоне эскалации в зоне ООС и стягивания российских войск к границам Украины.

Политические советники обсудили практические шаги для полного прекращения огня на Донбассе. Стороны подтвердили общее стремление к установлению и соблюдению режима тишины, который был согласован в июле 2020 года.

Проведение данной встречи анонсировал президент Украины Владимир Зеленский после трехсторонних переговоров с президентом Франции и канцлером Германии. Глава государства назвал целью нормандских переговоров обсуждение кластеров минских соглашений, которые были разработаны Германией и Францией.