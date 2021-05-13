Ермак предложил советникам "нормандской четверки" срочно встретиться
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил советникам лидеров "нормандской четверки" провести срочное заседание по Донбассу. По его словам, переговоры советников лидеров Украины, Германии, Франции и России могут пройти в очном формате или по видеосвязи.
Об этом шла речь на встрече с послами стран G7, сообщил Офис президента.
"Вчера я направил письмо ко всем своим коллегам по нормандскому формату с предложением срочно созвать видеоконференцию или встретиться очно, что было бы лучше, с участием политических советников и министров иностранных дел четырех стран", - сказал Ермак.
Руководитель ОП также предложил приобщить к деятельности нормандского формата экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам, что могло бы, по его мнению, активизировать переговорный процесс.
Кроме того, по словам Ермака, украинская сторона настаивает, чтобы Россия разблокировала выполнения решений саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже, который состоялся в декабре 2019 года.
"Мы считаем, что проведение очередного саммита в нормандском формате предоставило бы очень серьезный толчок процессу мирного урегулирования. Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 к РФ с призывом поддержать проведение этого саммита", - добавил он.
Напомним, до этого Ермак говорил, что встреча советников "нормандской четверки" может состояться в мае этого года в очном формате. Украину на переговорах "нормандских советников" представляет именно Ермак.
Как писало РБК-Украина прошлая встреча "нормандских советников" состоялась 19 апреля. Тогда стороны переговоров подтвердили стремление к прекращению огня на Донбассе.