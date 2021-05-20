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Лавров избегает встречи глав МИД в нормандском формате, - Кулеба

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Украина, Четверг 20 мая 2021 18:13
Лавров избегает встречи глав МИД в нормандском формате, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что глава российского МИДа Сергей Лавров блокирует проведение встречи в нормандском формате на уровне министров. По словам Кулебы, министры Германии и Франции готовы к переговорам, но Лавров их избегает.

Об этом министр сказал в эфире программы "Радио НВ".

"Стараемся с моими французским и немецким коллегой собрать нормандский формат на уровне министров, но Лавров является достаточно профессиональным дипломатом, чтобы красиво избегать этой встречи", - сказал глава украинского МИД.

Кулеба добавил, что сейчас в нормандском формате активно обсуждаются кластеры для выполнения минских договоренностей. Дискуссии между сторонами "Нормандии", по его словам, ведутся ежедневно.

"Кластеры - это письменный документ, который летает по электронной почте между Берлином, Парижем, Киевом и Москвой. И знаете, если один день не проверять электронную почту, то тебя просто "заспамливает" все связанное с кластерами, так как дискуссия происходит очень активно", - отметил министр.

Напомним, недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил советникам "нормандской четверки" провести срочное заседание по Донбассу. Он также предложил привлечь к этой встрече министров иностранных дел.

До этого Ермак говорил, что встреча советников "нормандской четверки" может состояться в мае 2021 года. Он отмечал, что предстоящая встреча, возможно, пройдет в очном формате.

Добавим, последняя встреча советников "нормандской четверки" состоялась 19 апреля. Тогда стороны переговоров подтвердили стремление к прекращению огня на Донбассе.

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