Лавров избегает встречи глав МИД в нормандском формате, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что глава российского МИДа Сергей Лавров блокирует проведение встречи в нормандском формате на уровне министров. По словам Кулебы, министры Германии и Франции готовы к переговорам, но Лавров их избегает.
Об этом министр сказал в эфире программы "Радио НВ".
"Стараемся с моими французским и немецким коллегой собрать нормандский формат на уровне министров, но Лавров является достаточно профессиональным дипломатом, чтобы красиво избегать этой встречи", - сказал глава украинского МИД.
Кулеба добавил, что сейчас в нормандском формате активно обсуждаются кластеры для выполнения минских договоренностей. Дискуссии между сторонами "Нормандии", по его словам, ведутся ежедневно.
"Кластеры - это письменный документ, который летает по электронной почте между Берлином, Парижем, Киевом и Москвой. И знаете, если один день не проверять электронную почту, то тебя просто "заспамливает" все связанное с кластерами, так как дискуссия происходит очень активно", - отметил министр.
Напомним, недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил советникам "нормандской четверки" провести срочное заседание по Донбассу. Он также предложил привлечь к этой встрече министров иностранных дел.
До этого Ермак говорил, что встреча советников "нормандской четверки" может состояться в мае 2021 года. Он отмечал, что предстоящая встреча, возможно, пройдет в очном формате.
Добавим, последняя встреча советников "нормандской четверки" состоялась 19 апреля. Тогда стороны переговоров подтвердили стремление к прекращению огня на Донбассе.