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Встреча нормандских советников по Донбассу пройдет завтра

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Киев, Вторник 25 мая 2021 17:08
Встреча нормандских советников по Донбассу пройдет завтра Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Очередные переговоры по Донбассу в нормандском формате пройдут завтра, 26 мая. Встреча состоится на уровне политических советников.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

При этом источник не уточнил, в каком именно формате пройдут переговоры.

Отметим, украинскую сторону на переговорах политических советников представляет глава Офиса президента Андрей Ермак. В начале мая он говорил, что майские консультации пройдут не в формате видеоконференции, а в формате личных встреч. Других подробностей предстоящей встречи он не раскрыл.

Уже после этого заявления он инициировал срочную встречу нормандских советников. Кроме того, Ермак предложил привлечь к работе нормандского формата экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам, что могло бы, по его мнению, активизировать переговорный процесс.

На переговорах Киев настаивает на том, чтобы Москва разблокировала выполнение решений саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже, который состоялся в декабре 2019 года.

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