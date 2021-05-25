Встреча нормандских советников по Донбассу пройдет завтра

При этом источник не уточнил, в каком именно формате пройдут переговоры.

Отметим, украинскую сторону на переговорах политических советников представляет глава Офиса президента Андрей Ермак. В начале мая он говорил, что майские консультации пройдут не в формате видеоконференции, а в формате личных встреч. Других подробностей предстоящей встречи он не раскрыл.

Уже после этого заявления он инициировал срочную встречу нормандских советников. Кроме того, Ермак предложил привлечь к работе нормандского формата экспертов по политическим, военным и юридическим вопросам, что могло бы, по его мнению, активизировать переговорный процесс.

На переговорах Киев настаивает на том, чтобы Москва разблокировала выполнение решений саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже, который состоялся в декабре 2019 года.