Зеленский предлагает расширить нормандский формат до семи участников
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает расширить нормандский формат. Он хочет добавить в формат США, Великобританию и Канаду.
Об этом он заявил в интервью Financial Times.
Он предлагает расширить нормандский формат до семи участников, добавив США, Канаду и Британию. Также, по его словам, минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации.
"Он должен служить целям настоящего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", - сказал Зеленский.
Напомним, представители глав государств "нормандской четверки" подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе.
Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию провести переговоры "нормандской четверки".
Кроме того, на фоне обострения ситуации на Донбассе сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить дальнейшие действия для урегулирования ситуации с лидерами стран "нормандского формата".