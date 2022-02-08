ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

После переговоров с Путиным. Макрон встретился с Зеленским: первые подробности

Новина українською →
Киев, Вторник 08 февраля 2022 15:08
После переговоров с Путиным. Макрон встретился с Зеленским: первые подробности Фото: президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Киеве состоялась встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Она состоялась после российско-французских переговоров в Москве.

Первые подробности встречи Зеленского и Макрона в материале РБК-Украина.

Что сказал Зеленский:

  • общее видение с Францией вызовов по безопасности, требующих новых подходов,
  • необходимость экономической поддержки Украины,
  • в ближайшее время может состояться встреча лидеров "нормандской четверки",
  • Франция выделит 1,2 евро евро макрофинансовой помощи Украине.

Что сказал Макрон:

  • С 2014 года украинцы защищают свою Родину,
  • Франция продолжает выполнять роль посредника в конфликте на Востоке Украины,
  • Путин ему подтвердил, что будет выполнять минские соглашения,
  • Зеленский подтвердил готовность Украины выполнять минские соглашения.
  • Есть военное давление на границах Украины. Этим РФ давит на международное сообщество,
  • В контексте вызовов безопасности нам нужно вернуться к определенным системам гарантий, чтобы они вернули нам порядок.

8 февраля состоялись переговоры Зеленского и Макрона. Французский лидер прибыл в Киев после визита в Москву. Там он встретился с Путиным, с которым обсудил ситуацию у границ Украины.

Встреча Путина и Макрона

Макрон провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Макрон на встрече с Путиным заявил о необходимости гарантий безопасности для Украины.

Российский лидер, в свою очередь, вновь пожаловался на Украину. Говорит, что она не желает соблюдать минские соглашения и нормандские договоренности.

Была сделка?

Financial Times написало, ссылаясь на собственные источники, что два лидера якобы заключили соглашение по Украине. Впрочем, в России официально это опровергают.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Франция Российская Федерация Украина Эммануэль Макрон
NEWS
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка