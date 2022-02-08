После переговоров с Путиным. Макрон встретился с Зеленским: первые подробности

Сегодня в Киеве состоялась встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Она состоялась после российско-французских переговоров в Москве.

Что сказал Зеленский:

общее видение с Францией вызовов по безопасности, требующих новых подходов,

необходимость экономической поддержки Украины,

в ближайшее время может состояться встреча лидеров "нормандской четверки",

Франция выделит 1,2 евро евро макрофинансовой помощи Украине.

Что сказал Макрон:

С 2014 года украинцы защищают свою Родину,

Франция продолжает выполнять роль посредника в конфликте на Востоке Украины,

Путин ему подтвердил, что будет выполнять минские соглашения,

Зеленский подтвердил готовность Украины выполнять минские соглашения.

Есть военное давление на границах Украины. Этим РФ давит на международное сообщество,

В контексте вызовов безопасности нам нужно вернуться к определенным системам гарантий, чтобы они вернули нам порядок.

8 февраля состоялись переговоры Зеленского и Макрона. Французский лидер прибыл в Киев после визита в Москву. Там он встретился с Путиным, с которым обсудил ситуацию у границ Украины.

Встреча Путина и Макрона

Макрон провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Макрон на встрече с Путиным заявил о необходимости гарантий безопасности для Украины.

Российский лидер, в свою очередь, вновь пожаловался на Украину. Говорит, что она не желает соблюдать минские соглашения и нормандские договоренности.

Была сделка?

Financial Times написало, ссылаясь на собственные источники, что два лидера якобы заключили соглашение по Украине. Впрочем, в России официально это опровергают.