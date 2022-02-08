После переговоров с Путиным. Макрон встретился с Зеленским: первые подробности
Сегодня в Киеве состоялась встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Она состоялась после российско-французских переговоров в Москве.
Первые подробности встречи Зеленского и Макрона в материале РБК-Украина.
Что сказал Зеленский:
- общее видение с Францией вызовов по безопасности, требующих новых подходов,
- необходимость экономической поддержки Украины,
- в ближайшее время может состояться встреча лидеров "нормандской четверки",
- Франция выделит 1,2 евро евро макрофинансовой помощи Украине.
Что сказал Макрон:
- С 2014 года украинцы защищают свою Родину,
- Франция продолжает выполнять роль посредника в конфликте на Востоке Украины,
- Путин ему подтвердил, что будет выполнять минские соглашения,
- Зеленский подтвердил готовность Украины выполнять минские соглашения.
- Есть военное давление на границах Украины. Этим РФ давит на международное сообщество,
- В контексте вызовов безопасности нам нужно вернуться к определенным системам гарантий, чтобы они вернули нам порядок.
8 февраля состоялись переговоры Зеленского и Макрона. Французский лидер прибыл в Киев после визита в Москву. Там он встретился с Путиным, с которым обсудил ситуацию у границ Украины.
Встреча Путина и Макрона
Макрон провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Макрон на встрече с Путиным заявил о необходимости гарантий безопасности для Украины.
Российский лидер, в свою очередь, вновь пожаловался на Украину. Говорит, что она не желает соблюдать минские соглашения и нормандские договоренности.
Была сделка?
Financial Times написало, ссылаясь на собственные источники, что два лидера якобы заключили соглашение по Украине. Впрочем, в России официально это опровергают.