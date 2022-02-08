"Это невозможно": в Кремле опровергают заявление о сделке Путина и Макрона по Украине

В Кремле опровергли информацию о том, что президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на переговорах в Москве заключили сделку по Украине. Там назвали это "невозможным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналистам.

"FT, конечно, написала по сути неверно. Москва и Париж не могли заключить никаких соглашений, это просто невозможно. Потому что Франция является членом ЕС, и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство, лидерство принадлежит другой стране", - сказал он.

Что произошло

Сегодня The Financial Times, одно из ведущих мировых изданий опубликовало информацию о том, что президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин заключили сделку по снижению напряженности ситуации вокруг Украины.

По информации издания, которое ссылается на французских официальных лиц, Путин и Макрон договорились, что РФ якобы "не будет осуществлять новых военных инициатив".