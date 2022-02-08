Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича главой Киевской областной государственной администрации", - говорится в президентском указе №48/2022 от 8 февраля 2022 года.

Напомним, 2 февраля правительство согласовало назначение Алексея Кулебы на должность главы Киевской ОГА.

Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005-м окончил Киевский национальный экономический университет (магистр по международной экономике). Затем в течение трех лет являлся аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

На общественных началах работал советником генерального директора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева. Занимал должность директора Департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации (КГГА). Последнее время исполнял обязанности первого заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.