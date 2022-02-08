ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

Новина українською →
Киев, Вторник 08 февраля 2022 23:04
Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА Фото: Зеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской ОГА (facebook.com/Алексей Кулеба)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации (ОГА). Документ опубликован на сайте главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича главой Киевской областной государственной администрации", - говорится в президентском указе №48/2022 от 8 февраля 2022 года.

Другим указом Зеленский уволил с поста главы Киевской ОГА Василия Володина.

Напомним, 2 февраля правительство согласовало назначение Алексея Кулебы на должность главы Киевской ОГА.

Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005-м окончил Киевский национальный экономический университет (магистр по международной экономике). Затем в течение трех лет являлся аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

На общественных началах работал советником генерального директора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева. Занимал должность директора Департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации (КГГА). Последнее время исполнял обязанности первого заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Киев
NEWS
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
Украина получит от Британии ракеты, которые позволят противостоять России на море, - посол
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка