Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации (ОГА). Документ опубликован на сайте главы государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Назначить Кулебу Алексея Владимировича главой Киевской областной государственной администрации", - говорится в президентском указе №48/2022 от 8 февраля 2022 года.
Другим указом Зеленский уволил с поста главы Киевской ОГА Василия Володина.
Напомним, 2 февраля правительство согласовало назначение Алексея Кулебы на должность главы Киевской ОГА.
Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005-м окончил Киевский национальный экономический университет (магистр по международной экономике). Затем в течение трех лет являлся аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины.
На общественных началах работал советником генерального директора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева. Занимал должность директора Департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации (КГГА). Последнее время исполнял обязанности первого заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.